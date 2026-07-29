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Meerut News: करंट लगने से किसान की मौत, मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: खेड़ा गांव में बुधवार सुबह एक किसान महेश की नलकूप के स्टार्टर को दबाते समय करंट लगने से मौत हो गई। घटना ने परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ा दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

Meerut News: करंट लगने से किसान की मौत, मचा कोहराम

Meerut News: खेड़ा गांव में बुधवार सुबह खेत पर सिंचाई करने गए किसान की नलकूप का स्टार्टर चालू करते समय करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया, जबकि गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर, घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। खेड़ा निवासी 45 वर्षीय महेश पुत्र प्रताप गांव के ही कालू पुत्र भगवत के साथ साझेदारी में खेती करते थे। बुधवार सुबह दोनों खेत पर सिंचाई करने पहुंचे थे। जैसे ही महेश ने नलकूप चालू करने के लिए स्टार्टर का बटन दबाया तो उसको करंट ने अपनी चपेट में ले लिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसी समय जोरदार धमाका हुआ और महेश का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। गंभीर झटका लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ में मौजूद रहे कालू ने शोर मचाकर आसपास के किसानों और ग्रामीणों को बुलाया। सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। महेश की मौत से परिजनों में चीख-पुकार मच गई और गांव में शोक का माहौल बन गया।सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। वहीं ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन से हरसंभव सहायता दिलाने की मांग की है।

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