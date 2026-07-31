Meerut News: 20 दिन बाद कब्र खोदकर निकाला फरीद का शव, होगा पोस्टमार्टम

Meerut News: भावनपुर क्षेत्र के पचपेड़ा गांव में 20 दिन पहले फरीद की संदिग्ध मौत का राज अब पोस्टमार्टम से खुलेगा। डीएम के आदेश पर गुरुवार को शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का राज खुलेगा। भावनपुर के पचपेड़ा गांव में 10 जुलाई को संदिग्ध परिस्थिति में 22 वर्षीय फरीद का शव खाली पड़े मकान में फंदे पर लटका मिला था। ऐसे में परिजनों ने उस समय बिना पोस्टमार्टम के शव को दफना दिया गया। फरीद के पिता साजिद का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। उनका कहना है कि 10 जुलाई को उन्हें फोन पर बेटे की मौत की सूचना मिली।

जब तक वह मुंबई से गांव पहुंचे तो बेटे के शव को पहले ही दफना दिया गया। उनका सवाल है कि आखिर बिना पोस्टमार्टम के शव को दफनाने की इतनी जल्दबाजी क्यों की गई?साजिद का आरोप है कि फरीद का गांव की एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था और महिला के परिजनों ने पहले भी उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उनका दावा है कि उन्हीं लोगों ने फरीद की हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पीड़ित का कहना है कि वह पिछले 20 दिनों से थाना, पुलिस अधिकारियों, एसएसपी और जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। आखिरकार जिलाधिकारी के आदेश के बाद गुरुवार, 30 जुलाई को प्रशासन, पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में फरीद की कब्र खोदी गई। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट से यह साफ हो सकेगा कि फरीद की मौत आत्महत्या थी या फिर हत्या।