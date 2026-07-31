Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Meerut News: 20 दिन बाद कब्र खोदकर निकाला फरीद का शव, होगा पोस्टमार्टम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

Meerut News: भावनपुर क्षेत्र के पचपेड़ा गांव में 20 दिन पहले फरीद की संदिग्ध मौत का राज अब पोस्टमार्टम से खुलेगा। डीएम के आदेश पर गुरुवार को शव को कब्र से निकालकर

Meerut News: 20 दिन बाद कब्र खोदकर निकाला फरीद का शव, होगा पोस्टमार्टम

Meerut News: भावनपुर क्षेत्र के पचपेड़ा गांव में 20 दिन पहले फरीद की संदिग्ध मौत का राज अब पोस्टमार्टम से खुलेगा। डीएम के आदेश पर गुरुवार को शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का राज खुलेगा। भावनपुर के पचपेड़ा गांव में 10 जुलाई को संदिग्ध परिस्थिति में 22 वर्षीय फरीद का शव खाली पड़े मकान में फंदे पर लटका मिला था। ऐसे में परिजनों ने उस समय बिना पोस्टमार्टम के शव को दफना दिया गया। फरीद के पिता साजिद का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। उनका कहना है कि 10 जुलाई को उन्हें फोन पर बेटे की मौत की सूचना मिली।

जब तक वह मुंबई से गांव पहुंचे तो बेटे के शव को पहले ही दफना दिया गया। उनका सवाल है कि आखिर बिना पोस्टमार्टम के शव को दफनाने की इतनी जल्दबाजी क्यों की गई?साजिद का आरोप है कि फरीद का गांव की एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था और महिला के परिजनों ने पहले भी उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उनका दावा है कि उन्हीं लोगों ने फरीद की हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पीड़ित का कहना है कि वह पिछले 20 दिनों से थाना, पुलिस अधिकारियों, एसएसपी और जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। आखिरकार जिलाधिकारी के आदेश के बाद गुरुवार, 30 जुलाई को प्रशासन, पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में फरीद की कब्र खोदी गई। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट से यह साफ हो सकेगा कि फरीद की मौत आत्महत्या थी या फिर हत्या।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Meerut Latest News Meerut News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।