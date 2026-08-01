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Meerut News: आदित्य को आई-लव-यू हब्बी लिखा दिया था गिफ्ट, अब काट रही थी कन्नी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: आदित्य के परिजनों ने खुलासा किया है कि उसके और अनुष्का के बीच तीन साल से प्रेम संबंध था। दोनों शादी के लिए तैयार थे, लेकिन अनुष्का पिछले कुछ महीनों से आदित्य को नजरअंदाज कर रही थी। परिवार का कहना है कि अनुष्का ने एक अन्य युवक आर्यन के लिए आदित्य को छोड़ दिया था, जिससे विवाद बढ़ गया।

Meerut News: आदित्य को आई-लव-यू हब्बी लिखा दिया था गिफ्ट, अब काट रही थी कन्नी

Meerut News: हिस्ट्रीशीटर आदित्य के परिजनों ने वारदात को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आदित्य और अनुष्का का प्रेम प्रसंग करीब तीन साल से था। दोनों शादी के लिए भी तैयार थे। कुछ फोटो पुलिस को दिए हैं और सोशल मीडिया पर भी साझा किए हैं। इन फोटो में आदित्य और अनुष्का दोनों साथ हैं। एक गिफ्ट भी परिजनों ने पुलिस और मीडिया को दिखाया, जिसमें आई लव यू हब्बी लिखा हुआ है। आदित्य के परिजनों ने दावा किया कि ये गिफ्ट अनुष्का ने आदित्य को दिया था। बताया कि अब कुछ माह से अनुष्का कन्नी काट रही थी और आदित्य परेशान था। ये भी खुलासा किया कि आदित्य ने आर्यन के नाम का टैटू अनुष्का के सीने पर देखा था, जिसे लेकर विवाद हुआ था。

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अनुष्का के साथ आदित्य की मुलाकात

आदित्य की अनुष्का से मुलाकात करीब चार साल पहले हुई थी। पिछले तीन साल से दोनों के बीच प्यार चल रहा था। आदित्य और अनुष्का के बीच हुई बातचीत के कुछ स्क्रीन शॉट परिजनों ने एक दिन पहले ही पुलिस और मीडिया को दिए थे, जिसमें दावा किया था कि आदित्य का अनुष्का को लेकर प्यार एकतरफा नहीं था। दोनों एक दूसरे से शादी तक के लिए तैयार थे और अनुष्का परेशान होकर अपना घर छोड़कर आने वाली थी। दोनों के कुछ फोटो भी दिखाए, जिसमें आदित्य और अनुष्का दोनों साथ हैं। फोटो देखकर नहीं लगता कि दोनों के बीच कोई विवाद था। परिजनों ने बताया कि ये फोटो आदित्य ने बनवाकर अपने कमरे में रखे हुए थे। वहीं, ये भी बताया कि आदित्य के जेल जाने के बाद अनुष्का का परिचय इंस्टाग्राम पर हल्द्वानी निवासी आर्यन से हो गया था। आर्यन फिलहाल कंकरखेड़ा में ही रहकर पढ़ाई कर रहा है। इसके बाद अनुष्का ने आदित्य से कन्नी काट ली थी और उससे बातचीत नहीं कर रही थी। परिजनों ने तो ये तक दावा किया कि अनुष्का ने आदित्य को गालियां देना शुरू कर दिया था। खुलासा किया कि अनुष्का ने आर्यन के नाम का टैटू अपने सीने पर बनवा लिया था, जो आदित्य ने देख लिया था और इसके बाद से विवाद बढ़ गया था।

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गर्लफ्रेंड के पीछे बाइक से जुरासिक पार्क गया था आदित्य

आदित्य के एक दोस्त ने बताया कि अनुष्का जब स्कूल टूर पर हरियाणा के जुरासिक पार्क में अपनी स्कूल बस में गई थी, उस समय आदित्य बाइक से बस के पीछे-पीछे सोनीपत तक साथ गया था। वहां अनुष्का के साथ रहा और इसी बस के पीछे वापस आया था। दोनों रोजाना एक कैफे में मिलते थे।

आज खुलेगा आदित्य के मोबाइल का लॉक

पुलिस ने आदित्य के मोबाइल को खुलवाने के लिए शनिवार को टीम को बुलाया है। इसका लॉक खोला जाएगा और डाटा चेक किया जाएगा। यदि डाटा में कोई परेशानी हुई या लॉक नहीं खुला तो इसे फोरेंसिक लैब भेज दिया जाएगा। वहीं पर डाटा रिकवर कराया जाएगा।

आर्यन को तलाश नहीं कर पाई पुलिस

पुलिस को आर्यन की इंस्टाग्राम आईडी मिल गई है। अनुष्का ने अपनी इंस्टा आईडी अनु-109 के नाम से बनाई हुई है, जबकि आर्यन की आईडी आर्यन-109 के नाम से है। हालांकि ये अकाउंट प्राइवेट है। पुलिस अभी तक आर्यन से संपर्क नहीं कर पाई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अनुष्का और आदित्य का प्रेम संबंध कब शुरू हुआ था?
अनुष्का और आदित्य का प्रेम संबंध करीब तीन साल से था।
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