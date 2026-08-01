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Meerut News: इलाज के दौरान युवक की मौत, हॉस्पिटल में परिजनों का हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: गढ़ रोड के निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान युवक की मृत्यु पर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। मामला उस समय गंभीर हुआ जब परिजन ने अस्पताल में उचित इलाज न मिलने का आरोप लगाया। हंगामा के बाद शव को ले जाकर परिजन रवाना हो गए।

Meerut News: इलाज के दौरान युवक की मौत, हॉस्पिटल में परिजनों का हंगामा

Meerut News: गढ़ रोड स्थित निजी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान एक युवक की मौत के बाद शुक्रवार को परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा किया। उन्होंने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। करीब एक घंटे तक चले हंगामे के बाद परिजन शव लेकर लोनी रवाना हो गए। सोनू सागर के मुताबिक, उनके भाई को 24 जुलाई को सांस लेने में परेशानी होने पर मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। वहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए वेंटिलेटर की जरूरत बताई। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों ने मरीज को किसी दूसरे अस्पताल में ले जाने की सलाह दी।

परिजनों के अनुसार उन्होंने 28 जुलाई को मरीज को गढ़ रोड स्थित हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार को उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों और प्रबंधन पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। परिजनों का कहना था कि मरीज को समय पर समुचित उपचार नहीं मिल सका, जिसके कारण उसकी मौत हुई। बाद में मामला शांत होने पर परिजन शव को लेकर रवाना हो गए।

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