Meerut News: इलाज के दौरान युवक की मौत, हॉस्पिटल में परिजनों का हंगामा

Meerut News: गढ़ रोड स्थित निजी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान एक युवक की मौत के बाद शुक्रवार को परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा किया। उन्होंने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। करीब एक घंटे तक चले हंगामे के बाद परिजन शव लेकर लोनी रवाना हो गए। सोनू सागर के मुताबिक, उनके भाई को 24 जुलाई को सांस लेने में परेशानी होने पर मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। वहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए वेंटिलेटर की जरूरत बताई। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों ने मरीज को किसी दूसरे अस्पताल में ले जाने की सलाह दी।