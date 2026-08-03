Meerut News: शूटिंग चैंपियनशिप में अदिति और मोनू का दमदार प्रदर्शन
Meerut News: शास्त्री नगर के बालेराम बृजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर में चतुर्थ आनंद प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। 200 से अधिक निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। एयर राइफल में अदिति चौधरी ने 628.9 अंक से पहला स्थान प्राप्त किया। एयर पिस्टल वर्ग में मोनू कुमार ने 586 अंक के साथ जीत हासिल की।
Meerut News: शास्त्री नगर स्थित बालेराम बृजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर शूटिंग अकादमी में आयोजित चतुर्थ आनंद प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन रविवार को खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इसमें मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए 200 से अधिक निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। एयर राइफल वर्ग में एसबीवीएम हापुड़ की अदिति चौधरी ने 628.9 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। यह चैंपियनशिप का सर्वाधिक स्कोर भी रहा। आरआरसी आर्मी के अर्श रिजुई 628.5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे। दोनों खिलाड़ियों के बीच महज 0.4 अंक का अंतर रहा। 40 शॉट एयर राइफल वर्ग में एजीएसआर बागपत के आशीष यादव ने 415.3 अंक के साथ पहला, एसबीवीएम हापुड़ की सोम्या त्यागी 412.4 अंक के साथ दूसरे और बुलंदशहर के जेरोकूल बीएसआर के निशांत कुमार 407.7 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
मेजबान बीबीएसएसएम मेरठ की गरिमा ने 382 अंक बनाकर सराहनीय प्रदर्शन किया।एयर पिस्टल वर्ग में एसएसए बिटावड़ा के मोनू कुमार ने 586 अंक के साथ प्रथम, एजीएसआर बागपत के मोहित 582 अंक के साथ दूसरे और गौतम सिंह 575 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। 40 शॉट एयर पिस्टल वर्ग में मेजबान बीबीएसएसएम मेरठ के पार्थ गोयल ने 378 अंक बनाकर अकादमी के लिए पदक सुनिश्चित किया। इस मौके पर आयोजन सचिव प्रभात गुप्ता, मुख्य कोच जॉनी चौधरी, शुभम, सुधीर, मनोज कुमार, पवन, सिंपल चौधरी, अमोल, अतुल आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।