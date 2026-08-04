Meerut News: गांव-गांव, गली-गली होगा हर घर घर तिरंगा
Meerut News: -भाजपा की जिला इकाई ने शुरू की तैयारी मेरठ, मुख्य संवाददाता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के
Meerut News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा की जिला इकाई ने भी तैयारी तेज कर दी है। मंगलवार को हरमन सिटी स्थित भाजपा कार्यालय पर जिला इकाई की मासिक बैठक और 'हर घर तिरंगा' अभियान की जिला कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष व जिला प्रभारी मानसिंह गोस्वामी और अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हरवीर सिंह पाल ने की। इस अवसर पर जानकारी दी गई कि 12 अगस्त को सभी मंडलों में और 13 अगस्त को जिला स्तर पर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। 13 से 15 अगस्त तक घरों, प्रतिष्ठानों, स्कूलों व कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जन जागरण किया जाएगा।
साथ ही, 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' पर मौन जुलूस और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। पार्टी नेताओं ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान गांव-गांव, गली-गली होगा। सभी कार्यकर्ता, पार्टी नेता इस अभियान में जुट जाएं। इस अवसर पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हरेंद्र जाटव,क्षेत्रीय मंत्री इंद्रपाल सिंह,अंकुर राणा,पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनिंदर पाल सिंह, जयवीर सिंह,जिला महामंत्री भंवर सिंह तोमर, अंकुर मुखिया, जिला उपाध्यक्ष संजीव बंसल, फिरेराम धनतला, आशीष प्रताप सिंह,जिला मंत्री मुकेश शास्त्री,उदय प्रताप सिंह, डॉ.जेवी चिकारा आदि मौजूद रहे।
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