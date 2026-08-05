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Meerut News: गंगा एक्सप्रेस-वे पर कांवड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित

By Rakesh Priyadarshi
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे शिवभक्तों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस, प्रशासन ने गंगा एक्सप्रेसवे पर उनके प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। बिजौली

Meerut News: गंगा एक्सप्रेस-वे पर कांवड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित

Meerut News: खरखौदा। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे शिवभक्तों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस, प्रशासन ने गंगा एक्सप्रेसवे पर उनके प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। बिजौली में मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर संकेतक लगा दिए गए हैं। ताकि हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़ के कांवड़ियों को आगे बढ़ने में परेशानी न हो। सीओ किठौर सौम्या अस्थाना ने अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। किसी भी दशा में गंगा एक्सप्रेस-वे पर कांवड़िये न चढ़ने पाएं। सीओ ने कहा कि कांवड़िये फफूड़ा, खरखौदा कैली गांवों से होकर ही अपनी यात्रा तय करें।बिजौली

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में गंगा एक्सप्रेसवे और मेरठ-बुलंदशहर एनएच पर इसके लिए संकेतक भी पुलिस की ओर से लगा दिए गए हैं। उधर, गंगा एक्सप्रेसवे के मेरठ-बदायूं सेक्शन का काम देख रही एजेंसी की ओर से सिंभावली में एक अतिरिक्त लेन की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि वाहनों की संख्या अधिक हुई तो दिक्कत न हो।

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Rakesh Priyadarshi

लेखक के बारे में

Rakesh Priyadarshi

शॉर्ट बायो :

राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।


विजन

सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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