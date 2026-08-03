Meerut News: पहले सोमवार पर शिवालयों की ट्रिपल लेयर सुरक्षा, 200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात
Meerut News: सावन के पहले सोमवार पर मेरठ पुलिस ने औघड़नाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। ट्रिपल लेयर सुरक्षा, 200 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती और सीसीटीवी-ड्रोन से निगरानी की जाएगी। हर सोमवार इसी स्तर की सुरक्षा रहेगी ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन मिल सके।
Meerut News: सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं के जलाभिषेक को देखते हुए मेरठ पुलिस ने औघड़नाथ मंदिर समेत शहर के प्रमुख शिवालयों की सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। औघड़नाथ मंदिर पर ट्रिपल लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है, जबकि 200 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ स्थायी थाना स्थापित किया गया है। मंदिर परिसर, प्रवेश और निकास द्वार तथा संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की अलग से ड्यूटी लगाई गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग, अलग प्रवेश-निकास मार्ग और विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से प्रत्येक गतिविधि की निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई हो सके। अधिकारियों ने सभी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ व्यवस्था संभालने के निर्देश दिए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन मिल सके。
सीसीटीवी और ड्रोन से रहेगी पैनी निगरानी
श्रावण मास के सोमवार को सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाया गया है। औघड़नाथ मंदिर और कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन से लगातार निगरानी की जाएगी। कंट्रोल रूम से पुलिस अधिकारी लाइव मॉनिटरिंग करेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई होगी। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। मंदिर के आसपास भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। पुलिस ने आम लोगों से निर्धारित यातायात व्यवस्था का पालन करने और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है।
सावन के प्रत्येक सोमवार रहेगी सख्त सुरक्षा
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार इसी स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। प्रमुख शिवालयों, कांवड़ मार्ग और भीड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती जारी रहेगी। महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के साथ संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों को नियमित भ्रमण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
वर्जन ------
शिवभक्तों के लिए प्रत्येक सोमवार प्रमुख मंदिर पर सुरक्षा कड़ी रहेगी। अस्थाई थाना बनाया गया है, पार्किग के लेकर सभी व्यवस्था है। पुलिस बल को तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है।
- अविनाश पांडेय, एसएसपी
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