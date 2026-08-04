Meerut News: ऑनलाइन दर्ज कराएं बिजली की शिकायत, घर बैठे पाएं समाधान
Meerut News: पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली मेगा शिविरों का आयोजन शुरू किया है, जो 31 अगस्त तक चलेगा। अब तक 1523 शिकायतें आई हैं, जिनमें से 1075 का पंजीकरण 1912 के माध्यम से किया गया। उपभोक्ताओं को बिल संशोधन, विद्युत संयोजन हेतु आवेदन, और शिकायत निस्तारण की सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।
Meerut News: पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड प्रबंधन की ओर से बिजली मेगा शिविरों का आयोजन शुरू कर दिया। शिविर 31 अगस्त तक लगातार आयोजित होंगे। अभी तक शिविरों में आई 1523 शिकायतों में 1075 शिकायतों का 1912 के माध्यम से पंजीकरण किया। एमडी रवीश गुप्ता ने कहा कि 1912 हेल्पलाइन नंबर एवं 7859804803 व्हाटएप चैटबोट नंबर पर घर बैठे कराए शिकायतों का पंजीकरण, बिना कार्यालय आए त्वरित समाधान हासिल करें। एमडी रवीश गुप्ता ने बताया कि शिविर संबंधित खंड/उपखंड/सहायक अभियंता/अधिशासी अभियन्ता (वितरण/वाणिज्य) कार्यालयों पर आयोजित किए जा रहे हैं। बताया कि गैर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के 432 एवं स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के 229 बिल संशोधन प्रकरण प्राप्त हुए. जिनमें से क्रमश : 243 एवं 137 का निस्तारण किया। मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी के 465 प्रकरणों तथा यूपीपीसीएल स्मार्ट एप से संबंधित 225 शिकायतों का निस्तारण किया।
शिविर में उपभोक्ताओं के लिए यह सुविधा
शिविरों में बिल संशोधन, नए विद्युत संयोजन हेतु आवेदन, भार वृद्धि, खराब मीटर से संबंधित शिकायतों का निस्तारण, विधा परिवर्तन, टैरिफ श्रेणी परिवर्तन, बिजली बिल जमा करने की सुविधा, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी अपडेट तथा यूपीपीसीएल स्मार्ट एप डाउनलोड एवं उसके उपयोग संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
कैंपों में आईं शिकायतें
विशेष बिल संशोधन कैंपों में 837 गैर स्मार्ट मीटर एवं 686 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अतिरक्त 1075 शिकायतें 1912 हेल्पलाइन के माध्यम से पंजीकृत की गई। गैर स्मार्ट मीटर से संबंधित 432 बिल संशोधन प्रकरणों में से 243 तथा स्मार्ट मीटर से संबंधित 229 प्रकरणों में से 137 का निस्तारण किया। 168 मीटर संबंधी शिकायतों में से 122 मीटर प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं वहीं 51 टैरिफ परिवर्तन के प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से शतप्रतिशत का निस्तारण किया। मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी अपडेट 465 प्रकरणों तथा यूपीपीसीएल स्मार्ट एप से सबंधित 232 शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण कर दिया है।
एमडी रवीश गुप्ता ने की उपभोक्ताओं से अपील
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह अपने निकटतम खंड, उपखंड, सहायक अभियंता तथा अधिशासी अभियंता कार्यालय में आयोजित विशेष बिल संशोधन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा अपनी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण प्राप्त करें।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंSalim Ahmad
शॉर्ट बायो: सलीम अहमद पिछले करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उद्योग, व्यापार और कारोबार बीट कवर कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सलीम अहमद मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान, मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उद्योग, व्यापार और कारोबार पर केंद्रित खबरें करते हैं। उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
सलीम अहमद ने कॅरियर की शुरुआत 1996 में राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद 2000 से 2006 तक अमर उजाला के साथ जुड़े रहे। 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़कर काम शुरू किया और वर्तमान में उद्योग, व्यापार और कारोबार क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए और मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। सलीम कारोबार, उद्योग, व्यापार बीट पर कमांड होने के साथ बिजली, वन विभाग और अन्य जुड़े विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।
विजन
उद्योग, व्यापार, कारोबार, फिल्म-इंटरटेनमेंट विषयों पर सलीम की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। सलीम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इसको केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
उद्योग और कारोबार पर मजबूत पकड़ है। निर्यात और खेल उद्योग की खबरों में उन्हें महारत हासिल है।
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