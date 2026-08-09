Meerut News: सीएम की सुरक्षा में चूक, युवक ने बिना अनुमति उड़ाया ड्रोन
Meerut News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा के दौरान एक युवक ने बिना अनुमति ड्रोन उड़ाया। पुलिस ने सुरक्षा में चूक के तहत युवक को हिरासत में लिया और उसकी फुटेज ज़ब्त की। पूछताछ के बाद उसे क्लीन चिट दे दी गई। युवक ने वीडियो बनाने के लिए ड्रोन उड़ाने की बात कही।
Meerut News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा के दौरान बिना अनुमति मंच के पास ड्रोन उड़ने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने सुरक्षा में चूक की आशंका पर कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया और उसका ड्रोन व फुटेज कब्जे में ले ली। वहीं युवक का तमाम सोशल मीडिया अकाउंट और प्लेटफार्म खंगालने के बाद पुलिस, एलआइयू और स्वाट टीम ने उसे क्लीन चिट देकर छोड़ दिया। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम स्थल पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद एक ड्रोन काफी देर तक हवा में मंडराता रहा। सुरक्षाकर्मयों ने पूछताछ कर ड्रोन ऑपरेटर की तलाश शुरू की, माइक से भी ऐलान कराया गया। कुछ देर बाद एसपी सिटी और स्वाट टीम ने इसे ऑपरेटर करने वाले युवक को पकड़ लिया। पुलिस लाइन साइबर सेल दफ्तर में उससे घंटों पूछताछ की गई। पकड़े गए युवक की पहचान जागृति विहार सेक्टर छह निवासी विक्रम तोमर के रूप में हुई। युवक ने बताया कि उसे सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने का शौक है, वह नियमों से अनजान था। करीब चार घंटे पूछताछ के बाद आरोपी को थाना पुलिस को सौंप दिया गया। टीम ने उसके ड्रोन के साथ उसकी फुटेज भी कब्जे में ले ली है। ड्रोन की तकनीकी और फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है。
वर्जन
ड्रोन कैमरे को सीज कर दिया गया है, साइबर सेल द्वारा आरोपी के मोबाइल और ड्रोन की जांच की गई। उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक किया गया है। पूछताछ में उसने ब्लॉग के लिए कांवड़ यात्रा की कवरेज के लिए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रिकॉर्ड करना चाहता था।
अविनाश पांडेय, एसएसपी, मेरठ
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लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
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राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।
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बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।
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विशेषज्ञता
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सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।
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