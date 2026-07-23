Meerut News: घर के बाहर खेल रहे मासूम पर कुत्ते का हमला, मेरठ रेफर
Meerut News: सरधना-नानू मार्ग पर 11 वर्षीय असद पर कुत्ते ने हमला कर दिया। खेलते समय कुत्ता अचानक आया और बच्चे के पेट पर काट लिया। परिजनों ने बच्चे की चीख सुनकर उसे बचाया और तुरंत सीएचसी लेकर गए। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद असद को जिला अस्पताल रेफर किया गया।
Meerut News: सरधना-नानू मार्ग पर रविवार को घर के बाहर खेल रहे 11 वर्षीय बालक पर कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे को गिराकर उसके पेट पर काट लिया। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। जिन्होंने बच्चे की जान बचाई। आननफानन में परिजन बच्चे को लेकर सीएचसी पहुंचे। जहां से चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सरधना नानू मार्ग पर चांद का परिवार रहता है। गुरुवार सुबह चांद का 11 वर्षीय पुत्र असद घर के बाहर खेल रहा था। परिजन भी पास में ही बैठे हुए थे। इसी दौरान कुत्ता अचानक वहां आया और उसने असद पर हमला कर दिया।
हमले में असद जमीन पर गिर गया, जिसके बाद कुत्ते ने उसके पेट पर काट लिया। बच्चे के चीखने की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग दौड़ पड़े। उन्होंने कुत्ते को किसी तरह भगाकर असद की जान बचाई। परिजनों ने घायल असद को तुरंत सीएचसी सरधना पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेरठ रेफर कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।