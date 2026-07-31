Meerut News: कांवड़ : मेरठ में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों की छुट्टियां रद

Meerut News: डीएम डॉ. वीके सिंह ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा के मद्देनजर 12 अगस्त तक जिले के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश रद कर दिए हैं। डीएम ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में ही राजपत्रित अधिकारियों को सीडीओ के माध्यम से अनुमति प्राप्त कर डीएम कार्यालय को सूचित करना होगा। अन्य कर्मचारी भी विशेष परिस्थितियों में अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेकर इसकी सूचना डीएम कार्यालय को देंगे। गुरुवार को विकास भवन सभागार में डीएम डॉ. वीके सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और पिछली बैठक की अनुपालन आख्या की बिंदुवार समीक्षा की गई। डीएम ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 12 अगस्त तक जिले के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश रद कर दिए गए हैं। सीडीओ नूपुर गोयल, सीएमओ डॉ.राम प्रसाद, जिला क्षय रोग अधिकारी, एसीएमओ, एमओआईसी, सीडीपीओ उपस्थित रहे。