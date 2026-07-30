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Meerut News: कांवड़ मार्ग की दुकानों पर रजिस्ट्रेशन और रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य

By Rakesh Priyadarshi
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: डीएम डॉ. वीके सिंह की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से जुड़ी जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। कांवड़ मार्ग की दुकानों पर लाइसेंस और रेट लिस्ट चस्पा करना अनिवार्य किया गया है। डिजिटल भुगतान के लिए क्यूआर कोड लगाने और खाद्य गुणवत्ता की नियमित निगरानी पर भी जोर दिया गया।

Meerut News: कांवड़ मार्ग की दुकानों पर रजिस्ट्रेशन और रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य

Meerut News: कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को डीएम डॉ. वीके सिंह की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग(एफएसडीए) से जुड़ी जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की गई। डीएम ने कहा कि कांवड़ मार्ग की सभी दुकानों पर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और रेट लिस्ट (मूल्य सूची) का स्पष्ट रूप से चस्पा करना अनिवार्य हो। ​दुकानों पर डिजिटल भुगतान के लिए क्यूआर कोड लगाना भी सुनिश्चित करने को कहा गया। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जिले में खाद्य एवं औषधि प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ​जीएसटी पंजीकरण का मिलान किया जाए, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान जीएसटी विभाग में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें चिन्हित कर अनिवार्य रूप से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाने के निर्देश दिए गए।

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कांवड़ मार्ग की सभी दुकानों पर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और रेट लिस्ट (मूल्य सूची) का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन करना अनिवार्य किया गया। डिजिटल भुगतान के लिए क्यूआर कोड लगाना भी सुनिश्चित करने को कहा गया। ​खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और कांवड़ शिविरों के किचनों (रसोई) का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम सिटी ब्रजेश कुमार सिंह, सीएमओ, आबकारी अधिकारी, अपर जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला सूचना अधिकारी,ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री आदि उपस्थित रहे।

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Rakesh Priyadarshi

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Rakesh Priyadarshi

शॉर्ट बायो :

राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।


विजन

सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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