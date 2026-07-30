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Meerut News: कांवड़: जिले के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: -12 अगस्त तक सभी छुट्टियां रद्द, मुख्यालय छोड़ने पर डीएम ने लगाई रोक -स्वास्थ्य विभाग

Meerut News: कांवड़: जिले के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

Meerut News: मेरठ, मुख्य संवाददाता

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कांवड़ यात्रा की तैयारियां

डीएम डा.वीके सिंह ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा के मद्देनजर 12 अगस्त 2026 तक जिले के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश रद्द कर दिए हैं। डीएम ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में ही राजपत्रित अधिकारियों को सीडीओ के माध्यम से अनुमति प्राप्त कर डीएम कार्यालय को सूचित करना होगा। अन्य कर्मचारी भी विशेष परिस्थितियों में अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेकर इसकी सूचना डीएम कार्यालय को देंगे।

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक

गुरुवार को विकास भवन सभागार में डीएम डॉ. वीके सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और पिछली बैठक की अनुप compliance आख्या की बिंदुवार समीक्षा की गई। डीएम ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 12 अगस्त 2026 तक जिले के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। ​बैठक में सीडीओ नूपुर गोयल, सीएमओ डॉ.राम प्रसाद, जिला क्षय रोग अधिकारी, एसीएमओ, एमओआईसी, सीडीपीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य विभाग की 24 घंटे अलर्ट मोड

डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त रहनी चाहिए और सभी अधिकारी व स्वास्थ्यकर्मी 24 घंटे अलर्ट रहें। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले की सभी एम्बुलेंस को पूरी तरह ऑपरेशनल रखने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, कांवड़ मार्गों पर चिकित्सा शिविरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) पर चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए मार्गों पर चिकित्सा शिविरों, अस्पतालों और एम्बुलेंस की जानकारी से संबंधित बोर्ड लगाए जाएं ताकि आवश्यकता पड़ने पर श्रद्धालु तुरंत उपचार प्राप्त कर सकें।

सामान्य प्रश्न

डीएम ने कांवड़ यात्रा के लिए क्या आदेश दिए हैं?
डीएम डा.वीके सिंह ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा के मद्देनजर 12 अगस्त 2026 तक जिले के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश रद्द कर दिए हैं।
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