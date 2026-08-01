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Meerut News: खिलाड़ियों की समस्या का समाधान न होने पर आरएसओ को फटकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिव्यांग खिलाड़ियों और महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। खिलाड़ियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी परेशानियां बताईं। डीएम ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी को समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। खिलाड़ियों ने स्टेडियम में सुविधाओं की कमी को लेकर गंभीर शिकायतें की हैं।

Meerut News: खिलाड़ियों की समस्या का समाधान न होने पर आरएसओ को फटकार

Meerut News: कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में पैरा एथलीट और अन्य महिला खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाएं न मिलने का मामला डीएम के समक्ष पहुंचा। लंबे समय से समस्याओं से जूझ रहे खिलाड़ियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर परेशानियां बताईं और ज्ञापन सौंपा।

समस्याओं का समाधान

डीएम वीके सिंह ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान कराने के निर्देश दिए। खिलाड़ियों ने बताया कि स्टेडियम में नियमित रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, लेकिन यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पैरा एथलीट फातिमा का कहना है कि सबसे अधिक परेशानी दिव्यांग खिलाड़ियों को होती है। स्टेडियम में उनके लिए व्हीलचेयर अनुकूल रैंप उपलब्ध नहीं है, जिससे मैदान तक पहुंचने में दिक्कत होती है। साथ ही स्टेडियम का जो गेट खुला रहता है, वहां तक व्हीलचेयर नहीं पहुंच सकती। जबकि मुख्य गेट पर ताला लगा दिया जाता है। ऐसे में खिलाड़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस फील्ड तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स ट्रैक और अभ्यास क्षेत्र में घास काफी बढ़ चुकी है, जिससे अभ्यास प्रभावित हो रहा है।

महिलाओं और दिव्यांग खिलाड़ियों की समस्याएं

स्टेडियम में महिला और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त वॉशरूम सुविधा नहीं होने, नियमित सफाई और रखरखाव की कमी का मुद्दा भी खिलाड़ियों ने प्रशासन के सामने रखा। खिलाड़ियों का कहना है कि पहले भी सीडीओ नूपुर गोयल और डीएम वीके सिंह को स्टेडियम की समस्याओं से अवगत कराया था। इसके बाद भी स्टेडियम में समस्या का समाधान नहीं हुआ। खिलाड़ियों का आरोप है कि उनके लिए सुबह मुख्य द्वार नहीं खोला जाता है। साथ ही खेल सामग्री चोरी होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। शौचालय की व्यवस्था न होने से महिला खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

डीएम की कार्रवाई

डीएम वीके सिंह ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए आरएसओ को फटकार लगाते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जिसके बाद खिलाड़ियों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद स्टेडियम में जल्द आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन कर सकेंगे। इस दौरान पैरा एथलीट फातिमा खातून, शाहवेज बशीर, शिवानी चौधरी, किरण और विधि मौजूद रहीं।

सामान्य प्रश्न

पैरा एथलीटों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है?
पैरा एथलीटों को स्टेडियम में व्हीलचेयर अनुकूल रैंप की कमी और मुख्य गेट के बंद रहने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
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