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Meerut News: डीएम और एसएसपी ने लिया तैयारियों का जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: सावन के दूसरे सोमवार पर जलाभिषेक की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए डीएम डॉ. वीके सिंह और एसएसपी अविनाश पांडे ने बाबा औघड़नाथ मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने भीड़ नियंत्रण, कतार व्यवस्था और जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की। अधिकारियों को श्रद्धालुओं के साथ विनम्र व्यवहार करने और असुविधा न होने का निर्देश दिया गया।

Meerut News: डीएम और एसएसपी ने लिया तैयारियों का जायजा

Meerut News: सावन के दूसरे सोमवार पर जलाभिषेक की व्यवस्थाओं का जायजा लेने और आगामी शिवरात्रि की तैयारियों को परखने के लिए डीएम डॉ. वीके सिंह और एसएसपी अविनाश पांडे ने सोमवार को बाबा औघड़नाथ मंदिर परिसर का औचक निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने मंदिर के प्रवेश और निकास मार्गों, कतार व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और आसपास के यातायात का बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं के साथ विनम्र व्यवहार किया जाए। भीड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी भक्त को असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान मंदिर परिसर में पेयजल और चिकित्सा सहायता जैसी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई।

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