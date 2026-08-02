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Meerut News: सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने कांवड़ मार्ग पहुंचे डीएम-एसएसपी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। डीएम डॉ. वीके सिंह और एसएसपी अविनाश पांडे ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं में सफाई, सुरक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखा गया। अधिकारियों को कांवड़ियों की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने कांवड़ मार्ग पहुंचे डीएम-एसएसपी
सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने कांवड़ मार्ग पहुंचे डीएम-एसएसपी

Meerut News: कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। रविवार को डीएम डॉ. वीके सिंह और एसएसपी अविनाश पांडे ने अधिकारियों के साथ गंगनहर पटरी कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सलावा, अटेरना, दौराला और नानू पुल समेत कांवड़ मार्ग पर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। डीएम और एसएसपी ने कांवड़ मार्ग पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, साइन बोर्ड, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, सड़क मरम्मत और पेंचवर्क, जल निकासी तथा पेयजल व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही स्ट्रीट लाइट और विद्युत खंभों को पॉलीथिन से कवर कराने तथा ट्रांसफार्मरों को जाली से सुरक्षित कराने के निर्देश दिए।

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निरीक्षण के दौरान शौचालय और मोबाइल टॉयलेट, महिला कांवड़ियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य शिविर, मोबाइल एंबुलेंस, गोताखोर और मोटरबोट की व्यवस्था का भी जायजा लिया गया।अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कांवड़ियों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो और सभी व्यवस्थाएं समय से दुरुस्त कर ली जाएं। इस दौरान सीडीओ नूपुर गोयल, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, एडीएम प्रशासन, एडीएम नगर बृजेश सिंह, एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले, एसपी ट्रैफिक राजेश कुमार श्रीवास्तव समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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