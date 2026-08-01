Meerut News: मिट्टी डालने को लेकर दो पक्षों में संघर्ष, कई घायल
Meerut News: बपारसी गांव में शनिवार को प्लाट पर मिट्टी डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। मारपीट के दौरान दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। घटना की जांच चल रही है।
Meerut News: बपारसी गांव में शनिवार को प्लाट में मिट्टी डालने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और लाठी-डंडे चल गए। घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बपारसी गांव निवासी ऋषिपाल पुत्र निर्मल ने तहरीर देते हुए बताया कि शनिवार को वह अपने प्लाट पर मिट्टी डलवा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस के कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर गाली-गलौज करते हुए मिट्टी डालने से रोक दिया।
विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में ऋषिपाल और योगेश पुत्र रामबीर गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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