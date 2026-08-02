Meerut News: शराब पीकर हुए विवाद में युवक गंग नहर में कुदा, पुलिस गोताखोरों ने बचाया
Meerut News: रोहटा थाना क्षेत्र के पूठखास गांव में शराब पीने के दौरान बीस रुपये के विवाद ने एक व्यक्ति को आत्महत्या के प्रयास तक पहुंचा दिया। आरोपी लोकेश गंगनहर में कूद गया, जिसे पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी स्थिति अब स्थिर है और परिवार उसे ले गया।
Meerut News: रोहटा थाना क्षेत्र के पूठखास गांव निवासी व्यक्ति का गांव निवासी दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद बीस रुपये को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि व्यक्ति ने जान देने के लिए गंगनहर किनारे पहुंच गया और देखते ही देखते पानी में कूद गया। पानी में कूदता देख वहां पर तैनाम पुलिस ने गोताखोरों की मदद से आनन-फानन में निकाल कर सीएचसी में भर्ती कराया। पूठखास गांव निवासी कालू उर्फ लोकेश पुत्र धनवीर का अपने दोस्तों के साथ रविवार की दोपहर बाद शराब को लेकर अचानक बीस रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि लोकेश भागकर गंगनहर पुल पर पहुंच गया।
वहां पर तैनात पुलिस प्रशासन उसकी मनसा को भांपते इससे पहले ही उसने गंगनहर के अन्दर छलांग लगा दी। पानी में गिरते ही प्रशासन ने गोताखोरों की मदद से आनन-फानन में पानी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने बेहोश हुए व्यक्ति को सरकारी गाड़ी से सीएचसी रोहटा में भर्ती कराया। जहां उसकी हालात खतरे से बाहर है। जिसके बाद कालू के परिवार वाले अस्पताल आए एवं कालू को अपने साथ घर ले गए।
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