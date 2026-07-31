Meerut News: बिजली का खंभा लगाने का विरोध, किसान ने एसडीएम से लगाई गुहार
Meerut News: खिर्वा नौआबाद गांव में एक किसान ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर बिजली खंभा लगाने की मांग की है। बारिश में खंभा गिर गया था और विद्युत विभाग ने इसे दूसरे स्थान पर लगाने का प्रयास किया, लेकिन गांव के एक व्यक्ति ने इसका विरोध किया। किसानों को इससे परेशानी हो रही है और शांति व्यवस्था का डर है।
Meerut News: खिर्वा नौआबाद गांव में बिजली का खंभा लगाने को लेकर विवाद सामने आया है। मामले में एक किसान ने एसडीएम सरधना को प्रार्थना पत्र देकर जांच कराते हुए खंभा लगवाने की मांग की है। गौरव पुत्र नरेश ने एसडीएम को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके खेत की ओर जाने वाली 11 केवी विद्युत लाइन का खंभा बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त होकर गिर गया था। इसके बाद विद्युत विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से खंभे को दूसरे स्थान पर लगाने की तैयारी की, लेकिन आरोप है कि गांव का एक व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है। आरोप है कि विरोध करने वाला व्यक्ति विद्युत विभाग की टीम को खंभा लगाने नहीं दे रहा है तथा गाली-गलौज और झगड़े पर उतारू हो जाता है।
इससे क्षेत्र के कई किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान ने एसडीएम से मामले की मौके पर जांच कराकर विद्युत खंभा लगवाने की की मांग की है। साथ ही आशंका जताई है कि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो गांव में शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
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