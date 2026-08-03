Meerut News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में गूंजे हर-हर महादेव के जयघोष

Meerut News: सावन के पहले सोमवार पर मवाना नगर शिव भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया, जबकि पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। प्रमुख मंदिरों में 'हर-हर महादेव' के जयघोष गूंजते रहे, और भक्तों ने परिवार की सुख-शांति की कामना की। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें सुबह से लगने लगीं।

सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में गूंजे हर-हर महादेव के जयघोष

Meerut News: सावन के प्रथम सोमवार पर मवाना नगर पूरी तरह शिवमय हो गया। सुबह तड़के से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का गंगाजल, बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित कर विधि-विधान से जलाभिषेक किया तथा परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मंदिरों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। सावन के पहले सोमवार पर सुबह करीब पांच बजे से ही नगर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। भगवान शिव के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। मंदिरों में सुबह से लेकर पूर्वाह्न तक दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। बूढ़ा महादेव शिव मंदिर, श्री शिव सरस्वती मंदिर, फलावदा रोड स्थित शिव मंदिर, झारखंडी मंदिर, हनुमान मंदिर सहित नगर के विभिन्न मंदिरों में दिनभर पूजा-अर्चना का सिलसिला चलता रहा। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। सभी प्रमुख मंदिरों पर पुलिस बल तैनात किया गया ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। सुबह क्षेत्राधिकारी मवाना पंकज लावणिया ने नगर का भ्रमण कर कांवड़ मार्ग और मंदिरों पर तैनात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ-साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। सावन के पहले सोमवार पर पूरे नगर में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। दिनभर शिवालयों में "हर-हर महादेव" और "बम-बम भोले" के जयघोष गूंजते रहे.

प्राचीन श्री बूढ़ा शिव मंदिर में गूंजा ‘हर-हर महादेव’ फलावदा। श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर कस्बे का 300 वर्ष प्राचीन श्री बूढ़ा शिव मंदिर शिवभक्ति के विराट उत्सव का साक्षी बना। तड़के 4:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक एवं जलाभिषेक के साथ पूजा-अर्चना प्रारंभ हुई। सूर्योदय के साथ ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पूरे दिन ‘हर-हर महादेव’ और ‘बम-बम भोले’ के गगनभेदी जयघोष से मंदिर परिसर भक्तिमय बना रहा। मंदिर के पुजारी रंजन दुबे, मंदिर के प्रधान मनोज विश्नोई सहित सुरेंद्र विश्नोई, महावीर मुनीम, अमन मोघा, ज्ञानेन्द्र विश्वकर्मा, कृष्ण अग्रवाल एवं उदय मोघा रहे.

सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु सरधना। सावन के पहले सोमवार को नगर व देहात क्षेत्र के मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। शिवभक्तों ने शिवालयों में बोल बम के जयकारे लगाते हुए जलाभिषेक किया। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से दिनभर मंदिर परिसर गूंजे रहे।

बता दें कि सरधना-बिनौली रोड स्थित महादेव मंदिर और झिटकरी रोड स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में अल से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का विधि-विधान से जलाभिषेक किया तथा परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कई श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर पूरे दिन शिव आराधना की। महिलाओं और युवाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पूजा-अर्चना कर धार्मिक आयोजनों में भाग लिया। उधर, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसरों और आसपास पुलिस बल तैनात रहा.

श्रावण के प्रथम सोमवार को पांडेश्वर मंदिर में उमड़े श्रद्धालु फोटो परिचय : प्राचीन पांडेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए श्रद्धालु।

हस्तिनापुर : श्रावण मास के प्रथम सोमवार को नगर के महाभारत कालीन प्राचीन पांडेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने अपने इष्ट का जलाभिषे किया। प्रात: से ही मंदिर प्रांगण हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान रहा। दूर-दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक कर मन्नतें मांगीं। मान्यता है कि श्रावण मास के सोमवार को पांडेश्वर मंदिर में विराजमान शिवलिंग पर सच्चे मन से जल चढ़ाने और पूजा-अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा परिवार में सुख-समृद्धि का वास होता है। इसी आस्था के चलते तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें लग गईं। भक्तों ने भगवान शिव को गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, पुष्प और मिष्ठान अर्पित कर धूप-दीप से आरती उतारी। वहीं प्राचीन कर्ण मंदिर व जयंती माता शक्तिपीठ में भी भक्तों ने माता रानी की विशेष पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिरों के आसपास सुरक्षाबल तैनात रहा.