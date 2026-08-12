Meerut News: बोल बम के जयकारों से गूंजा औघड़नाथ मंदिर

Meerut News: मेरठ। सावन में शिवरात्रि के अवसर पर मंगलवार को मेरठ के शिवालय श्रद्धालुओं से भरे रहे। बारिश के बावजूद भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। तीन लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने औघड़नाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। कई शिवभक्त जलभराव के बीच भी मंदिर पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही और शिविरों में कांवड़ियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

Meerut News: मेरठ। सावन में शिवरात्रि के पावन अवसर पर मंगलवार को मेरठ के शिवालय आस्था के सैलाब से सराबोर नजर आए। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और जमकर बारिश हुई, लेकिन शिवभक्तों के कदम नहीं रुके। बारिश बंद हुई तो औघड़नाथ मंदिर में श्रद्धालु की भीड़ और भी बढ़ गई। कांवड़ियों के साथ आम लोग भी जलाभिषेक के लिए लाइन में लगे रहे। इसके साथ ही हर तरफ गूंजते ‘हर हर महादेव’ और ‘बम-बम भोले’ के जयघोष से पूरा माहौल शिवमय रहा। शिवरात्रि पर कांवड़ियों के साथ बड़ी संख्या में आम श्रद्धालु भी भगवान आशुतोष के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचे। शहर में सुबह हुई बारिश के कारण रास्तों पर जलभराव के बावजूद भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। शहर के ऐतिहासिक बाबा औघड़नाथ मंदिर में सावन शिवरात्रि पर विशेष रौनक देखने को मिली। सुबह से ही मंदिर में कांवड़ियों और आम श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। गंगाजल लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। बारिश के बीच और बाद में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। पहले बारिश ने भिगोया और बाद में धूप निकली तो उमस ने भी शिव भक्तों को पसीने से तरबतर कर दिया। इसके साथ ही शिवभक्तों के जयघोष ने माहौल को और अधिक आध्यात्मिक बना दिया。

तीन लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक औघड़नाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष सतीश सिंघल ने बताया कि शिवरात्रि पर मंदिर में सुबह से देर शाम तक तीन लाख से ज्यादा कांवड़ियों के साथ अन्य शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। औघड़नाथ मंदिर में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला भोर से ही शुरू हो गया था। कई कांवड़िए यात्रा की थकान और पैरों के दर्द के बावजूद सीधे मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक किया। शिवरात्रि पर कांवड़ियों के साथ आम श्रद्धालुओं में भी जबरदस्त उत्साह रहा। मंदिर में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते नजर आए। भक्तों ने शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित किए। वहीं मंदिर में दिनभर कई बार साफ-सफाई भी की गई, ताकि कांवड़ियों और आमजन को कोई परेशानी ना हो। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने और कतार को व्यवस्थित रखने के लिए सेवादार और सुरक्षाकर्मी लगातार सक्रिय रहे।

बारिश में भी नहीं डिगी आस्था, कैमरों की रही निगरानी बारिश के कारण औघड़नाथ मंदिर के आसपास कई स्थानों पर भारी जलभराव रहा। मंदिर तक पहुंचने वाले रास्तों पर जलभराव के कारण कांवड़ियों और अन्य श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद आस्था का सैलाब थमता नजर नहीं आया। कई शिवभक्त जलभराव वाले रास्तों से गुजरते हुए मंदिर पहुंचे। बाबा औघड़नाथ मंदिर में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में जलाभिषेक हुआ। मंदिर परिसर और आसपास के प्रमुख स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सभी की गतिविधियों पर नजर रखी गई। वहीं भीड़ बढ़ने पर सुरक्षाकर्मियों ने श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से मंदिर में प्रवेश कराया।

मंदिर के पास लगे शिविरों में बंद कराए डीजे औघड़नाथ मंदिर के आसपास कांवड़ियों और शिवभक्तों के लिए कई शिविर लगाए गए। इन शिविरों में कांवड़ियों के ठहरने, भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई। इस दौरान मंदिर के पास लगे एक शिविर में तेज आवाज में डीजे बजने की सूचना पर उसे बंद कराया गया।

शहर के सभी शिवालयों में गूंजा बोल बम वहीं सदर बिल्वेश्वर महादेव मंदिर, मोहनपुरी दयालेश्वर मंदिर, सदर भोलेश्वर मंदिर, नगर निगम झारखंडी महादेव मंदिर, बाबा मनोहरनाथ मंदिर, मंशा देवी मंदिर, गोल मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर, गोलक बाबा मंदिर, अर्द्धनारीश्वर महादेव मंदिर के साथ ही शहर के सभी शिवालयों में श्रद्धालओं ने जलाभिषेक किया।