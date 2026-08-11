Meerut News: हर हर महादेव के जयकारों के बीच हुआ भगवान शिव का अभिषेक
Meerut News: शिवरात्रि पर्व पर महाभारत कालीन पांडेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी también उमड़ी। जलाभिषेक का कार्यक्रम भोर से लेकर शाम तक चला। भक्तों ने सभी मंदिरों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था की कोई कमी नहीं आई।
Meerut News: शिवरात्रि पर्व पर महाभारत कालीन प्राचीन पांडेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक मंगलवार को भोर काल से शुरू होकर देर शाम तक चलता रहा। बरसात के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था नहीं डिगी और भगवान आशुतोष के जलाभिषे के लिए लाइन में लगे रहे। इसके अलावा प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर‚ द्रोपदेश्वर महादेव मंदिर‚ श्री कर्ण मंदिर‚ ग्राम पाली स्थित बाबा मनकेश्वर मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हर-हर महादेव के जयकारे के बीच भगवान शिव का जलाभिषेक किया।
शिव भक्तों के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। कई स्थानों पर कावड़ शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।