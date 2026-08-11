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Meerut News: हर हर महादेव के जयकारों के बीच हुआ भगवान शिव का अभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: शिवरात्रि पर्व पर महाभारत कालीन पांडेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी también उमड़ी। जलाभिषेक का कार्यक्रम भोर से लेकर शाम तक चला। भक्तों ने सभी मंदिरों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था की कोई कमी नहीं आई।

Meerut News: हर हर महादेव के जयकारों के बीच हुआ भगवान शिव का अभिषेक

Meerut News: शिवरात्रि पर्व पर महाभारत कालीन प्राचीन पांडेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक मंगलवार को भोर काल से शुरू होकर देर शाम तक चलता रहा। बरसात के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था नहीं डिगी और भगवान आशुतोष के जलाभिषे के लिए लाइन में लगे रहे। इसके अलावा प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर‚ द्रोपदेश्वर महादेव मंदिर‚ श्री कर्ण मंदिर‚ ग्राम पाली स्थित बाबा मनकेश्वर मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हर-हर महादेव के जयकारे के बीच भगवान शिव का जलाभिषेक किया।

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शिव भक्तों के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। कई स्थानों पर कावड़ शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।

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