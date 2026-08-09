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Meerut News: पूठी गांव में कांवड़ियों के लिए लगा भंडारा, पुष्पवर्षा कर किया स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: कांवड़ यात्रा के दौरान पूठी गांव में भंडारे का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने कांवड़ियों का स्वागत किया और उन्हें भोजन व प्रसाद वितरित किया। अनिल स्वामी पिछले 40 वर्षों से भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, जबकि नीर फाउंडेशन के रमन कांत ने कांवड़ियों की हरसंभव सेवा का आश्वासन दिया।

Meerut News: पूठी गांव में कांवड़ियों के लिए लगा भंडारा, पुष्पवर्षा कर किया स्वागत

Meerut News: कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सेवा के लिए मवाना क्षेत्र के गांव पूठी में भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों का ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। कांवड़ियों को भोजन और प्रसाद वितरित कर उनकी सेवा की गई। भंडारा संचालक अनिल स्वामी पिछले करीब 40 वर्षों से लगातार कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सेवा के लिए भंडारे का आयोजन करा रहे हैं। उनका कहना है कि कांवड़ियों की सेवा करना भगवान शिव की सेवा के समान है। इसी भावना के साथ हर वर्ष बड़ी संख्या में शिवभक्तों के लिए भोजन और प्रसाद की व्यवस्था की जाती है。

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नीर फाउंडेशन की भूमिका

नीर फाउंडेशन के निदेशक रमन कांत ने बताया कि शिविर में कांवड़ियों की हरसंभव सेवा की जा रही है। दूर-दूर से आने वाले शिवभक्तों को भोजन कराने के साथ प्रसाद का वितरण भी किया जा रहा है। कांवड़ियों के विश्राम और उनकी सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है।

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ग्रामीणों का सहयोग

भंडारे के आयोजन में गांव के ग्रामीण भी बढ़-चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा कांवड़ियों का फूलों की वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है। जैसे ही कांवड़ियों का जत्था गांव से गुजरता है, श्रद्धालु हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों के साथ उनका उत्साह बढ़ाते हैं। पूठी गांव में भंडारे के दौरान सेवा और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। पिछले चार दशक से चली आ रही यह सेवा परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है।

सामान्य प्रश्न

भंडारे में किस प्रकार की सेवा की गई?
भंडारे में कांवड़ियों को भोजन और प्रसाद वितरित किया गया और उनकी सेवा की गई।
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