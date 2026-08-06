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Meerut News: सड़कों में बने गहरे गड्ढे, बढ़ा हादसों का खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ में कई प्रमुख सड़कों पर बने गहरे गड्ढे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए जानलेवा बनते जा रहे हैं। नगर निगम में शिकायत के बावजूद गड्ढों की मरम्मत नहीं की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। नागरिकों ने तत्काल मरम्मत और सुरक्षा संकेतक लगाने की मांग की है।

सड़कों में बने गहरे गड्ढे, बढ़ा हादसों का खतरा
सड़कों में बने गहरे गड्ढे, बढ़ा हादसों का खतरा

Meerut News: मेरठ। शहर के विभिन्न इलाकों में कई प्रमुख सड़कों पर बने गहरे गड्ढे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है।

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गड्ढों का खतरनाक प्रभाव

पल्लवपुरम फेस-2 स्थित आईएलएफएसआर के सरकारी आवासों के सामने मुख्य डिवाइडर रोड से लगी सर्विस रोड पर पिछले करीब एक माह से लगभग छह फीट गहरा गड्ढा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संबंध में नगर निगम में शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक गड्ढे की मरम्मत नहीं कराई गई। रात के समय पर्याप्त रोशनी न होने के कारण यहां हादसे की आशंका और बढ़ जाती है।

स्थानीय नागरिकों की मांग

इसी प्रकार गढ़ रोड पर हसनपुर-आलमपुर मार्ग पर भी सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा बन गया है। इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में दोपहिया, चारपहिया वाहन और स्थानीय लोग गुजरते हैं। बारिश के दौरान गड्ढे में पानी भर जाने से इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम और संबंधित विभाग से दोनों स्थानों पर तत्काल मरम्मत कराने, चेतावनी संकेतक लगाने और सुरक्षा बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले समस्या का समाधान हो सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मेरठ में गड्ढे कब से बने हुए हैं?
पल्लवपुरम फेस-2 स्थित गड्ढा पिछले करीब एक माह से बना हुआ है।
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