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Meerut News: चोरी प्रकरण में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: हस्तिनापुर नगर की डी ब्लॉक कॉलोनी में एक किराना व्यापारी के घर दिनदहाड़े 12 लाख रुपये नकद और 8 तोला सोना चोरी हुआ। पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज जाँच की और संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। व्यापारी वर्ग में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता प्रकट की गई।

Meerut News: चोरी प्रकरण में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले

Meerut News: हस्तिनापुर नगर की डी ब्लॉक कॉलोनी में किराना व्यापारी के घर दिनदहाड़े हुई 12 लाख रुपये की नकदी और आठ तोला सोना चोरी की घटना का पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा सकी है। दूसरे दिन भी पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालने, संदिग्धों से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्य जुटाने में लगी रही। बुधवार दोपहर के समय नगर की पॉश कॉलोनी डी ब्लाक में बाइक सवार तीन अज्ञात चोरों ने दिनदहाड़े किराना व्यापारी हरीश के मकान में घुसकर करीब 12 लाख रुपये नकद तथा आठ तोला सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए थे। बाइक पर जाते हुए तीनों की फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई थी।

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घटना के दूसरे दिन भी पुलिस ने आसपास के मार्गों और संदिग्धों की गतिविधियों को देखा। सर्विलांस टीम भी चोरों की तलाश में कार्य कर रही है। लेकिन अब तक ऐसा कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है जिससे चोरों तक पहुंचा जा सके। वहीं व्यापारी वर्ग में घटना को लेकर रोष और दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि दिनदहाड़े इतनी बड़ी चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। व्यापारियों ने जल्द से जल्द घटना का राजफाश कर नकदी और जेवर बरामद करने की मांग की है। सीओ मवाना पंकज लवानिया का कहना है कि उन्हें कई ठोस सुराग हाथ लगे है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

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