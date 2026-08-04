Meerut News: 92 वर्षीय सास को कांवड़ बैठाकर लाई बहू
Meerut News: दिल्ली के शाहदरा निवासी महिला कांवड़िया काजल चौधरी ने अपनी 92 वर्षीय सास चंद्रोदेवी की कांवड़ लाकर नई मिशाल पेश की। तबीयत बिगड़ने महिला कांवड़िया का ब
Meerut News: दिल्ली के शाहदरा निवासी महिला कांवड़िया काजल चौधरी ने अपनी 92 वर्षीय सास चंद्रोदेवी की कांवड़ लाकर नई मिशाल पेश की। तबीयत बिगड़ने महिला कांवड़िया का बेटा मनीष चौधरी दिल्ली से दौराला पहुंचा और मदद करते हुए अपनी दादी की कांवड़ को लेकर गंतव्य की ओर चला। दादी कांवड़ को देखने के लिए लोगों की भीड एकत्र हो गई। राहगीरों ने भी पानी पिलाकर उत्साहवर्धन किया। महिला कांवड़िया ने बताया कि दूसरी बार कांवड़ लाई है। कांवड़ का जोड़ा पूर्ण हो गया। सास बहू का रिश्ता मां-बेटी जैसा होता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।