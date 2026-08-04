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Meerut News: 92 वर्षीय सास को कांवड़ बैठाकर लाई बहू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: दिल्ली के शाहदरा निवासी महिला कांवड़िया काजल चौधरी ने अपनी 92 वर्षीय सास चंद्रोदेवी की कांवड़ लाकर नई मिशाल पेश की। तबीयत बिगड़ने महिला कांवड़िया का ब

Meerut News: 92 वर्षीय सास को कांवड़ बैठाकर लाई बहू

Meerut News: दिल्ली के शाहदरा निवासी महिला कांवड़िया काजल चौधरी ने अपनी 92 वर्षीय सास चंद्रोदेवी की कांवड़ लाकर नई मिशाल पेश की। तबीयत बिगड़ने महिला कांवड़िया का बेटा मनीष चौधरी दिल्ली से दौराला पहुंचा और मदद करते हुए अपनी दादी की कांवड़ को लेकर गंतव्य की ओर चला। दादी कांवड़ को देखने के लिए लोगों की भीड एकत्र हो गई। राहगीरों ने भी पानी पिलाकर उत्साहवर्धन किया। महिला कांवड़िया ने बताया कि दूसरी बार कांवड़ लाई है। कांवड़ का जोड़ा पूर्ण हो गया। सास बहू का रिश्ता मां-बेटी जैसा होता है।

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