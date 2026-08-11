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Meerut News: शोषित क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने सीओ ब्रह्मपुरी कार्यालय का किया घेराव

By Rakesh Priyadarshi
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: सोमवार को शोषित क्रांति दल के सदस्यों ने दलित समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में धरना दिया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की और पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए। सीओ ब्रह्मपुरी ने मामला देखने का आश्वासन दिया, जिससे प्रदर्शन समाप्त हुआ।

Meerut News: शोषित क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने सीओ ब्रह्मपुरी कार्यालय का किया घेराव

Meerut News: दलित समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में सोमवार को शोषित क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने बिजली बंबा बाईपास स्थित सीओ ब्रह्मपुरी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने और टीपीनगर थाना प्रभारी को हटाने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। सोमवार दोपहर शोषित क्रांति दल के सैकड़ों कार्यकर्ता सीओ ब्रह्मपुरी कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि छह अगस्त को मोहकमपुर निवासी चीकू, पवन और उनके अन्य साथियों ने सोशल मीडिया पर दलित समाज के खिलाफ अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी की थी।

इस मामले में दलित समाज के लोगों ने ट्रांसपोर्ट नगर थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों से मिलीभगत कर मुकदमे में एससी-एसटी एक्ट की धाराएं नहीं लगाईं। उनका यह भी आरोप था कि पुलिस आरोपियों की मदद कर रही है। इसी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने सीओ कार्यालय पर धरना देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। धरने और हंगामे की सूचना पर सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को समझाकर शांत कराया। सीओ ने मामले की पूरी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद कार्यकर्ता शांत हुए और धरना समाप्त कर दिया।

Rakesh Priyadarshi

लेखक के बारे में

Rakesh Priyadarshi

शॉर्ट बायो :

राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।


विजन

सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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