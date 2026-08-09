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Meerut News: वन-वे में फंसा मेरठ, शहर से हाईवे तक जाम

By Rakesh Priyadarshi
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था बिगड़ गई। प्रमुख मार्गों पर वन-वे व्यवस्था से जाम की स्थिति पैदा हुई। स्थानीय लोग लंबे सफर और जाम का सामना कर रहे हैं। एसएसपी अविनाश पांडेय ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग और निगरानी का निर्देश दिया।

Meerut News: वन-वे में फंसा मेरठ, शहर से हाईवे तक जाम

Meerut News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में मौजूद रहने के बीच शनिवार को कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ की यातायात व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी नजर आई। शहर से लेकर हाईवे तक वाहन रेंगते रहे। कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए प्रमुख मार्गों पर लागू की गई वन-वे व्यवस्था के चलते सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ गया और कई इलाकों में जाम लग गया। रुड़की रोड पर रात में करीब एक घंटे तक वाहन जाम में फंसे रहे, जबकि हापुड़ चुंगी पर वाहनों की लंबी कतार दिखाई दी। कांवड़ियों के लिए सड़क की एक लेन सुरक्षित कर दी गई है, जबकि दूसरी लेन में दोनों दिशाओं का यातायात चलाया जा रहा है। ऐसे में वाहनों का दबाव बढ़ते ही यातायात व्यवस्था लड़खड़ा गई। शनिवार सुबह से ही दिल्ली रोड, हापुड़ रोड, गढ़ रोड, रेलवे रोड चौराहा, बेगमपुल, जीरो माइल और तेजगढ़ी चौराहे समेत कई प्रमुख मार्ग जाम की चपेट में रहे। कई स्थानों पर वाहन काफी देर तक रेंगते रहे और लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में भारी परेशानी हुई.

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कट बंद, बढ़ा सफर और जाम

कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली रोड और हापुड़ रोड पर कई कट बंद किए गए हैं। इसका सीधा असर स्थानीय लोगों पर पड़ा है। कट बंद होने के कारण लोगों को यू-टर्न या वैकल्पिक रास्तों से लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। इससे प्रमुख चौराहों और संपर्क मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है और जगह-जगह जाम की स्थिति बन रही है। गढ़ रोड पर भी वन-वे व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। हादसे वाले स्थानों को चिह्नित कर वहां बैरिकेडिंग की तैयारी की जा रही है। हालांकि शनिवार को कई प्रमुख मार्गों पर जिस तरह यातायात रेंगता नजर आया, उससे ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हुए.

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वर्जन...

हादसे वाले स्थानों को चिह्नित कर वहां बैरिकेडिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि कांवड़ियों और वाहनों की आवाजाही के दौरान दुर्घटनाओं को रोका जा सके। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी और यातायात व्यवस्था के लिए जरूरी तैयारी की गई है। - अविनाश पांडेय, एसएसपी, मेरठ

FAQs

कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ में यातायात व्यवस्था क्यों बिगड़ी?
कांवड़ यात्रा के चलते वन-वे व्यवस्था लागू करने से वाहनों का दबाव बढ़ा और जाम की स्थिति उत्पन्न हुई।
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Rakesh Priyadarshi

लेखक के बारे में

Rakesh Priyadarshi

शॉर्ट बायो :

राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।


विजन

सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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