Meerut News: कोर्ट का आदेश लेकर ससुराल पहुंची बहू, हंगामा

Meerut News: कोर्ट के आदेश के बावजूद ससुराल पहुंची सुंबुल को घर के लोगों ने प्रवेश नहीं करने दिया। सुंबुल ने पुलिस को बुलाया और मामले में हंगामा हुआ। अंततः पुलिस ने हस्तक्षेप करके सुंबुल को घर में रहने का अधिकार दिलाने की कोशिश की।

Meerut News: कोर्ट के आदेश के बाद ससुराल पहुंची महिला को देखकर ससुराल वालों ने घर का ताला बंद कर दिया। घंटों दरवाजा नहीं खोलने पर महिला ने अपने वकील और पुलिस को बुलाया, इस दौरान मौके पर जमकर हंगामा हुआ। मोहल्ला व्यापरियान निवासी अफजल पुत्र साजिद की शादी छह साल पहले हापुड़ के टियाला गांव की सुंबुल से हुई थी। दंपति के दो बच्चे बेटा अब्दुल्ला और बेटी हलीमा है। डेढ़ साल पहले पति-पत्नी में विवाद होने पर अफजल ने सुंबुल और बच्चों को घर से निकाल दिया था। परिवार की तरफ से सुलह की कई बार कोशिश हुई, लेकिन बात नहीं बनी। तब सुंबुल ने हापुड़ जिला न्यायालय में भरण-पोषण का मुकदमा दायर किया。

कोर्ट का फैसला न्यायालय ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि अफजल अपने घर में सुंबुल के साथ दुर्व्यवहार, तिरस्कार और उत्पीड़न न करे। अदालत ने शारीरिक व मानसिक यातनाओं के एवज में आदेश जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर सुंबुल को 30 हजार रुपये एकमुश्त देने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अफजल सुंबुल को बिजली-पानी, शौचालय, स्नानगृह सहित साझा गृहस्थी के मकान में रहने का अधिकार दें, यदि साझा मकान में रहने की स्थिति न बने तो किराये का घर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही प्रति माह 10 तारीख तक तीन हजार रुपये मकान किराया व बच्चों के बालिग होने तक सात हजार रुपये भरण-पोषण राशि देने का आदेश भी जारी किया।

महिला का ससुराल में प्रवेश कोर्ट का आदेश लेकर सुंबुल गुरुवार दोपहर करीब दो बजे ससुराल पहुंची, लेकिन उसे देखकर घरवालों ने मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। कई बार अनुरोध और गुहार लगाने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला गया। सुंबुल ने अपने अधिवक्ता को इसकी सूचना दी, जो तुरंत किठौर थाने पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी। शाम करीब 7:30 बजे पुलिस, सुंबुल व अधिवक्ता के साथ अफजल के घर पहुंची, तब तक दरवाजा बंद था। पुलिस ने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पुलिस ने मकान की बिजली काट दी और बांस की सीढ़ी लगवाकर सुंबुल से छत की ओर चढ़कर मैनगेट की खिड़की खोलने को कहा।

सुरक्षा के लिए पुलिस का हस्तक्षेप सुंबुल छत पर चढ़ रही थी, तभी ऊपर से उसके देवर सीढ़ी धकेलने लगा। इससे सुंबुल चोट लगने से बाल-बाल बची। पुलिस ने देवर से दरवाजा न खोलने का कारण पूछा तो उसने पारिवारिक झगड़े का हवाला दिया। पुलिस ने कोर्ट का आदेश दिखाते हुए सुंबुल को घर में रखने का कहा, जिस पर ससुराल वालों और पुलिस के बीच तीखी बहस हो गई। भीड़ भी इकट्ठा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया।

इंस्पेक्टर सुबोध सक्सेना ने बताया कि ससुराल वालों ने आपसी मंथन के लिए पुलिस से तीन दिन का समय मांगा है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।