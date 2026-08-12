Meerut News: वेस्ट यूपी में पैठ गहरी करने को कांग्रेस ने खेला दलित-जाट कार्ड
Meerut News: मेरठ। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी में दलित-जाट कार्ड खेला है। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने नए सह प्रभारियों को जोन आंवटित किए हैं। छह जोनों में यूपी को बांटा गया है। वेस्ट यूपी में दलित चेहरे को लाकर कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के असर को कम करने की रणनीति अपनाई है।
Meerut News: मेरठ। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी में पैठ गहरी करने के लिए दलित-जाट कार्ड खेला है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सूबे में पार्टी संगठन में अपने नए सह प्रभारियों को जोन आंवटित किए हैं। कांग्रेस ने यूपी को छह जोन वेस्ट, ब्रज, अवध, प्रयाग, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में बांटा है। संजीव आर्य को वेस्ट जोन, कुणाल चौधरी को ब्रज जोन, मोहम्मद हन्नान को अवध, वरूण चौधरी को प्रयाग, जंदीश चंद्र जांगिड़ को बुंदेलखंड और अभिषेक दत्त को पूर्वांचल जोन का प्रभारी बनाया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने यूपी में पकड़ मजबूत बनाने के लिए जातीय दांव चला। वेस्ट जोन में मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के 14 जिले सहारनपुर मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर संभालेंगे। वेस्ट यूपी के बाकी जिलों को ब्रज जोन में शामिल किया है। ब्रज क्षेत्र के आगरा, बरेली औऱ अलीगढ़ मंडल के 13 जिलों मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद को शामिल किया गया है.
दलित-जाट बाहुल्य क्षेत्रों को साधने की कोशिश
वेस्ट जोन के प्रभारी संजीव आर्य उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड की सीमा यूपी के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिले से मिलती है। इसलिए वह वेस्ट यूपी के बारे में काफी जानते हैं। वह सियासी परिवार से जुड़े हैं। उत्तराखंड से विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस ने वेस्ट यूपी में दलित चेहरे को लाकर यहां बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के असर को कम कर सियासी फायदा उठाने की रणनीति अपनाई है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंSalim Ahmad
शॉर्ट बायो: सलीम अहमद पिछले करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उद्योग, व्यापार और कारोबार बीट कवर कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सलीम अहमद मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान, मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उद्योग, व्यापार और कारोबार पर केंद्रित खबरें करते हैं। उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
सलीम अहमद ने कॅरियर की शुरुआत 1996 में राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद 2000 से 2006 तक अमर उजाला के साथ जुड़े रहे। 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़कर काम शुरू किया और वर्तमान में उद्योग, व्यापार और कारोबार क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए और मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। सलीम कारोबार, उद्योग, व्यापार बीट पर कमांड होने के साथ बिजली, वन विभाग और अन्य जुड़े विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।
विजन
उद्योग, व्यापार, कारोबार, फिल्म-इंटरटेनमेंट विषयों पर सलीम की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। सलीम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इसको केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
उद्योग और कारोबार पर मजबूत पकड़ है। निर्यात और खेल उद्योग की खबरों में उन्हें महारत हासिल है।
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