Meerut News: कांग्रेस नेता अवनीश काजला व महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट

कांग्रेस नेता अवनीश काजला व महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट

Meerut News: कांग्रेस नेता अवनीश काजला एवं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा समेत कांग्रेस नेताओं को शनिवार को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। कांग्रेसियों को शनिवार को दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज एवं बर्बरता को लेकर प्रदर्शन करना था।

प्रदर्शन का उद्देश्य कांग्रेस महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा एवं पूर्व जिला अध्यक्ष अवनीश काजला ने बताया कि छात्रों की गूंज अभियान के तहत आज मेरठ जिला अधिकारी कार्यालय पर दिल्ली एवं देश के विभिन्न राज्यों में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज, पैलेट गन के इस्तेमाल तथा छात्रों के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और प्रधानमंत्री द्वारा देश के छात्रों से सार्वजनिक माफी की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन प्रस्तावित था।

पुलिस कार्रवाई आरोप है कि पुलिस-प्रशासन ने कार्यक्रम को रोकने के उद्देश्य से शुक्रवार रात से ही व्यवधान उत्पन्न करना शुरू कर दिया। अभियान के मेरठ संयोजक अवनीश काजला को सुबह अपने आवास से निकलते ही पुलिस ने घेरकर हिरासत में ले लिया। वहीं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

लोकतांत्रिक अधिकार का उल्लंघन पुलिस ने कांवड़ यात्रा के चलते मार्ग बंद होने का हवाला देते हुए प्रदर्शन की अनुमति न देने और कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया। इस पर अभियान के संयोजक अवनीश काजला ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना और विरोध-प्रदर्शन करना लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। यदि छात्रों की आवाज़ को इस प्रकार बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया जाएगा तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत होगा।

सरकार की प्रतिक्रिया कांग्रेस महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने कहा कि छात्रों के साथ हुई घटनाओं पर न्याय की मांग करने वालों को हिरासत में लेना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे यह संदेश जाता है कि सरकार छात्रों की आवाज़ सुनने के बजाय उसे दबाने का प्रयास कर रही है।

छात्रों की गूंज अभियान 'छात्रों की गूंज' अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों के अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे तथा छात्रों की आवाज़ को दबाने के हर प्रयास का संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध करेंगे।