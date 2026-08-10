Meerut News: सौहार्द्र की मिसाल : हजारों कांवड़ियों ने हाईवे पर यात्रा रोक कर जनाजे को दिया रास्ता

Meerut News: दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित सिवाया गांव में रविवार को इंसानियत और सांप्रदायिक सौहार्द्र की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। अचानक हार्टअटैक से हुई एक युवक की मौत के बाद हाईवे की दूसरी ओर कब्रिस्तान तक शव ले जाने के लिए कांवड़ियों ने खुद आगे बढ़ कर हजारों की भीड़ का कारवां रोकते हुए जनाजे के लिए रास्ता बनाया। रविवार को सिवाया गांव निवासी 40 वर्षीय निजाम पुत्र शेरदीन की अचानक हार्टअटैक से मौत हो गई। जब परिजन शव को सुपुर्द-ए-खाक करने के लिए ले जाने की तैयारी की तो हाईवे कांवड़ मार्ग पर शिवभक्तों का भारी जनसैलाब चल रहा था। कब्रिस्तान हाईवे के दूसरी तरफ होने के कारण परिजनों के सामने जनाजा निकालने की चुनौती खड़ी हो गई। कावंड़ यात्रा का अंतिम चरण होने के कारण इस समय दिल्ली-दून हाईवे पर हर मिनट हजारों की संख्या में कांवड़िये गुजर रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी। दौराला थाना प्रभारी सुमन कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में जैसे ही जनाजा हाईवे के पास पहुंचा तो वहां से गुजर रहे कांवड़ियों को स्थिति का आभास हुआ। जनाजे को देख कुछ कांवड़ियों ने खुद कमान संभाली और तुरंत एक-दूसरे को रोका। देखते ही देखते हजारों कांवड़ियों का हुजूम हाईवे पर थम गया और निजाम का जनाजा हाईवे पार करने के बाद ही कांवड़िये आगे बढ़े।