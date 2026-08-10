Meerut News: सौहार्द्र की मिसाल : हजारों कांवड़ियों ने हाईवे पर यात्रा रोक कर जनाजे को दिया रास्ता
Meerut News: दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित सिवाया गांव में एक युवक की हार्टअटैक से मौत के बाद कांवड़ियों ने जनाजे के लिए रास्ता बनाया। हजारों कांवड़ियों ने हाईवे पर यातायात रोककर शव को कब्रिस्तान पहुँचाया। इस घटना ने गंगा-जमुनी तहजीब और इंसानियत का एक संदेश दिया।
Meerut News: दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित सिवाया गांव में रविवार को इंसानियत और सांप्रदायिक सौहार्द्र की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। अचानक हार्टअटैक से हुई एक युवक की मौत के बाद हाईवे की दूसरी ओर कब्रिस्तान तक शव ले जाने के लिए कांवड़ियों ने खुद आगे बढ़ कर हजारों की भीड़ का कारवां रोकते हुए जनाजे के लिए रास्ता बनाया। रविवार को सिवाया गांव निवासी 40 वर्षीय निजाम पुत्र शेरदीन की अचानक हार्टअटैक से मौत हो गई। जब परिजन शव को सुपुर्द-ए-खाक करने के लिए ले जाने की तैयारी की तो हाईवे कांवड़ मार्ग पर शिवभक्तों का भारी जनसैलाब चल रहा था। कब्रिस्तान हाईवे के दूसरी तरफ होने के कारण परिजनों के सामने जनाजा निकालने की चुनौती खड़ी हो गई। कावंड़ यात्रा का अंतिम चरण होने के कारण इस समय दिल्ली-दून हाईवे पर हर मिनट हजारों की संख्या में कांवड़िये गुजर रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी। दौराला थाना प्रभारी सुमन कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में जैसे ही जनाजा हाईवे के पास पहुंचा तो वहां से गुजर रहे कांवड़ियों को स्थिति का आभास हुआ। जनाजे को देख कुछ कांवड़ियों ने खुद कमान संभाली और तुरंत एक-दूसरे को रोका। देखते ही देखते हजारों कांवड़ियों का हुजूम हाईवे पर थम गया और निजाम का जनाजा हाईवे पार करने के बाद ही कांवड़िये आगे बढ़े।
चेन बनाकर रोका हाईवे
कांवड़ियों के एक ग्रुप ने खुद आगे बढ़कर जनाजे के लिए रास्ता बनाने का निर्णय लिया और कांवड़ियों का एक ग्रुप आगे आया और एक दूसरे को रोकते हुए हाईवे पर चल रही कांवड़ यात्रा की भीड़ को रोक दिया। कुछ कांवड़िये आपस में चेन बनाकर हाईवे पर खड़े हो गए और जब तक पूरा जनाजा सम्मानपूर्वक हाईवे पार कर कब्रिस्तान की ओर नहीं बढ़ गया, तब तक हजारों कांवड़िये शांतिपूर्वक हाईवे पर रुके रहे। जनाजा निकलने के बाद ही कांवड़ियों ने हर-हर महादेव के जयघोष के साथ अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। कांवड़ियों के इस सम्मान और आपसी भाईचारे के व्यवहार की पूरे इलाके में प्रशंसा हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिवभक्तों की इस पहल ने गंगा-जमुनी तहजीब और इंसानियत का एक ऐसा संदेश दिया है जो समाज के लिए प्रेरणादायक साबित होगा।
प्रश्न और उत्तर
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।