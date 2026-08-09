Meerut News: मेरठ: हिन्दू-मुस्लिमों ने रक्तदान कर पेश की सांप्रदायिक सौहार्द्र-इंसानियत की मिशाल

Meerut News: अल हुसैनी संगठन की ओर से जैदी नगर सोसायटी स्थित इमामबारगाह पंजतनी में हज़रत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की याद में हुसैनी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हिन्दु-मुस्लिम दोनों समुदायों के करीब 110 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में 'या हुसैन' की सदाओं के बीच शिया सुन्नी वर्ग के पुरुषों, युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। महिलाओं, युवतियों की भी भागीदारी रही। श्री कृष्णा चैरिटेबल ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित शिविर में हिन्दू वर्ग के युवाओं प्रशान्त कुमार, आदित्य सहित 110 यूनिट रक्तदान करके साम्प्रदायिक सौहार्द का पैगाम दिया।इस अवसर पर मौलाना राशिद अली जैदी पेश इमाम मस्जिद अलमुर्तज़ा जैदी नगर सोसायटी ने कहा कि यह ब्लड सभी वर्ग के जरूरतमंद इन्सानों के लिये उनके जीवन को बचाने में मददगार होगा।