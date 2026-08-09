Meerut News: मुस्लिमों ने एल ब्लॉक चुंगी पर पुष्पवर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया
Meerut News: कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ में सांप्रदायिक सौहार्द्र और भाईचारे की भावना देखने को मिली। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मीडिया प्रभारी नासिर सैफी ने कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा हमारी सांझी संस्कृति और आपसी प्रेम को मजबूत करने का अवसर है। मेरठ हमेशा से गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतीक रहा है।
Meerut News: कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ में सांप्रदायिक सौहार्द्र और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। हापुड़ रोड स्थित एल-ब्लॉक चुंगी पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी नासिर सैफी के नेतृत्व में शिवभक्त कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। नासिर सैफी ने कहा कि कांवड़ यात्रा हमारी सांझी संस्कृति, आपसी प्रेम, सौहार्द्र और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का अवसर है। मेरठ की धरती हमेशा से गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे के लिए जानी जाती है। धर्म और आस्था अलग-अलग हो सकती है, लेकिन इंसानियत, मोहब्बत और एक-दूसरे के सम्मान की भावना हम सभी को एक साथ जोड़ती है।
भाजपा नेता यूनुस सैफी, परवेज़ सैफी, राशिद मेवाती, आसिफ सैफी, शादाब अलवी, उवेश सैफी, रिहान अलवी, परवेज़ अंसारी, अमन कुरैशी, फैजान सैफी, अनस खान, इन्फ्लूएंसर मोटो अंसारी, फहीम अंसारी रहे।
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