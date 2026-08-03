Meerut News: चेहल्लुम पर कड़ी सुरक्षा के बीच निकलेंगे जुलूस, मजलिसें होंगी
Meerut News: हजरत इमाम हुसैन और शौहदाय कर्बला का चेहल्लुम कल मनाया जाएगा। मोहर्रम कमेटी ने डीएम को जुलूसों के लिए सुरक्षा और सफाई व्यवस्था का अनुरोध किया है। मेरठ के विभिन्न इमामबारगाहों में मजलिसें और परंपरागत जुलूस आयोजित होंगे, जिसमें मातमी अंजुमने शौहदाय कर्बला को श्रद्धांजलि देंगे।
Meerut News: हजरत इमाम हुसैन और शौहदाये कर्बला का चेहल्लुम कल होगा। मोहर्रम कमेटी के संयोजक सैय्यद शाह अब्बास सफवी ने डीएम को चेहल्लुम जुलूसों कार्यक्रमों की सूची प्रस्तुत करते हुए जुलूसों के रास्ते में समुचित सफाई व्यवस्था तथा यातायात, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की है। मीडिया प्रभारी अली हैदर रिजवी ने बताया कि इस दिन रसूलपर धौलड़ी, अब्दुल्लापुर, खिर्वा जलालपुर, मवाना व शहर सहित जैदी फार्म, लोहिया नगर, मेरठ के इमामबारगाहों और अजाखानों में मजलिसे होंगी और परम्परागत जुलूस निकलेंगे। सुबह से ही मजलिसों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इमामबारगाह करीम बख्श जाटव गेट, चौड़ा कुंआ स्थित छोटी कर्बला में मजलिस के बाद जुलूस-ए-ताजिया, जुलजनाह व अलम-ए-मुबारक बरामद होंगे।
इसके अतिरिक्त जैदी फार्म में इमामबारगाह दरबारे हुसैनी, पुरानी कोठी से जियारात, ताजिये, अलम-ए-मुबारक, जुलजनाह का जुलूस मजलिस के बाद प्रारंभ होगा।इन जुलूसों में मातमी अंजुमने, हुसैनी सौगवार मातम व नौहेख्वानी करके शौहदाये कर्बला को खिराजे अकीदत पेश करेंगे। रात्रि में अंजुमन ताहफ्फुज-ए-अजादारी की जानिब से मंसबिया रेलवे रोड में मातम होगा। इसके बाद भी मजालिस गम-ए-हुसैन का सिलसिला जारी रहेगा। 7रबी-उल-अव्वल 21 अगस्त को सेक्टर-4 स्थित शाहजलाल हॉल में मजलिस के बाद काफला-ए-गम बरामद होगा। 8 रबी-उल-अव्वल 22 अगस्त को मंसबिया रेलवे रोड पर अंजुमन दस्तये हुसैनी की जानिब से सोग के अंतिम दिन बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा।
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