Meerut News: सड़क पर उतरे चेयरमैन, सफाई और प्रकाश व्यवस्था का लिया जायजा

Meerut News: कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद मवाना के अध्यक्ष अखिल कुमार कौशिक ने शुक्रवार दोपहर को पालिका के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक राकेश कुमार के साथ नगर की सफाई व्यवस्था, मुख्य कांवड़ यात्रा मार्ग तथा पथ प्रकाश व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पालिका अध्यक्ष ने मुख्य मार्गों एवं सड़कों के किनारे उगी जंगली घास को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग की दोनों ओर स्थित साइड पटरियों की विशेष सफाई कराने के लिए सफाई एवं खाद्य निरीक्षक को निर्देशित किया, ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

अध्यक्ष अखिल कुमार कौशिक ने कांवड़ यात्रा के दौरान नगर के विभिन्न स्थानों पर लगने वाले भंडारों एवं शिव मंदिरों के आसपास भी विशेष साफ-सफाई सुनिश्चित कराने के निर्देश सफाई नायकों को दिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन के दौरान स्वच्छता बनाए रखना नगर पालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।इसके बाद पालिका अध्यक्ष ने नगर की पथ प्रकाश व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मुख्य कांवड़ मार्ग पर स्थित बिजली के खंभों की सुरक्षा की दृष्टि से टेपिंग कराई गई है। साथ ही पथ प्रकाश लिपिक को निर्देश दिए कि रात्रि के समय मुख्य मार्ग की सभी स्ट्रीट लाइटें लगातार चालू रहें तथा यदि किसी स्थान पर कोई लाइट खराब या बंद मिलती है तो उसे तत्काल ठीक कराया जाए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान नगर में आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना नगर पालिका की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सफाई, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी की जा रही हैं।