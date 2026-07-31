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Meerut News: महिला पतंजलि योग समिति ने मनाया गुरु पूर्णिमा का पर्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ की पतंजलि योग समिति द्वारा सूरजकुण्ड पार्क में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक यज्ञ से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। प्रधान अतिथि प्रेमपाल आर्य ने गुरु के महत्व पर चर्चा की और उनके कार्यों की सराहना की। अंत में सभी ने सम्मान व्यक्त किया।

Meerut News: महिला पतंजलि योग समिति ने मनाया गुरु पूर्णिमा का पर्व

Meerut News: मेरठ महिला पतंजलि योग समिति, मेरठ की ओर से सूरजकुण्ड पार्क में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। ​वैदिक यज्ञ का आयोजन: कार्यक्रम का शुभारम्भ ब्रह्मा प्रेमपाल आर्य के सान्निध्य में वैदिक यज्ञ के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। यज्ञोपरांत प्रेमपाल आर्य ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए परमेश्वर को प्रथम गुरु (परम गुरु) बताया। इसके बाद माता-पिता और आचार्य को भी महत्वपूर्ण गुरु की संज्ञा दी गई। जिला प्रभारी हर्षिता आर्या ने योग ऋषि स्वामी रामदेव द्वारा योग, आयुर्वेद, शिक्षा और स्वदेशी के क्षेत्र में मानवता और राष्ट्र के लिए किए गए अतुलनीय कार्यों को रेखांकित किया।

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इस अवसर पर कौशल्या और अन्य महिलाओं ने मधुर गुरुभक्ति के भजन गाए। अंत में जिला प्रभारी हर्षिता आर्या ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान संतोष त्यागी, कमलेश रानी और चंदना बेरा समेत कई प्रमुख महिलाएं उपस्थित रहीं।

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