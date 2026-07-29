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Meerut News: गुरु पूर्णिमा पर शिक्षकों का सम्मान, छात्रों ने उतारी आरती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: केके पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा पर छात्रों ने अपने गुरुजनों का सम्मान किया और उनकी आरती उतारकर मिठाई खिलाई। विद्यार्थियों ने गुरु के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। गढ़ रोड भटीपुरा गांव में भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

Meerut News: गुरु पूर्णिमा पर शिक्षकों का सम्मान, छात्रों ने उतारी आरती

Meerut News: केके पब्लिक स्कूल में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर छात्र-छात्राओं ने अपने गुरुजनों का रोली का तिलक लगाकर, धूप-दीप से आरती उतारी और मिठाई खिलाकर गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने कविता पाठ और भाषण के माध्यम से गुरु के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। बच्चों ने कहा कि भगवान हमें जन्म देते हैं, जबकि गुरु जीवन में सही मार्ग दिखाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने गुरु को निस्वार्थ भाव से समाज का निर्माण करने वाला बताया। कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं ने शिक्षकों को उपहार भेंट कर उनका सम्मान भी किया। स्कूल के प्रबंधक सुशील कुमार, सचिव संजीव कुमार तथा प्रधानाचार्य डॉ. उत्तम सिंह ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही सभी शिक्षकों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए विद्यार्थियों से गुरुजनों का सदैव सम्मान करने का आह्वान किया।

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नुक्कड़ नाटिका से दिया गुरु के महत्व का संदेश

मुंडाली। गढ़ रोड भटीपुरा गांव में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सामाजिक जागरुकता अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से बच्चों ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के चेयरमैन डा. आलोक भटनागर, डायरेक्टर अभिनव भटनागर, कॉ-डायरेक्टर स्वाति भटनागर, सचिव अंकित गुप्ता व स्कूल प्रबंधक कपिल गर्ग आदि ने किया। प्रधानाचार्या डा. बबीता पाराशर ने विद्यार्थियों एवं मार्गदर्शक शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम को सफल बनाने में दीपक कुमार, निकिता, शिव सिंधु व रेनू का योगदान रहा।

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FAQs

गुरु पूर्णिमा पर केके पब्लिक स्कूल में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया?
केके पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर छात्रों ने गुरुजनों का तिलक कर उन्हें आरती उतारी और मिठाई खिलाई।
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