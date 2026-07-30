Meerut News: सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 बालक तैराकी चैंपियनशिप का आगाज आज
Meerut News: आईआईएमटी एकेडमी के तत्वावधान में आयोजित सीबीएसई नॉर्थ ज़ोन-1 19वीं बालक तैराकी चैंपियनशिप का गुरुवार को शुभारंभ होगा। उद्घाटन सुबह 10 बजे मेरठ दक्षिण
Meerut News: आईआईएमटी एकेडमी के तत्वावधान में आयोजित सीबीएसई नॉर्थ ज़ोन-1 19वीं बालक तैराकी चैंपियनशिप का गुरुवार को शुभारंभ होगा। उद्घाटन सुबह 10 बजे मेरठ दक्षिण के विधायक एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. सोमेंद्र तोमर करेंगे। चार दिवसीय इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नोएडा रीजन के करीब 200 विद्यालयों के 1000 तैराक हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता आईआईएमटी विवि परिसर स्थित अत्याधुनिक स्विमिंग पूल में आयोजित की जा रही है। इसमें 11, 14, 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी 21 स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। फ्रीस्टाइल, बैकस्ट्रोक, बटरफ्लाई, मेडले और विभिन्न रिले स्पर्धाएं आकर्षण का केंद्र रहेंगी।बुधवार
को 800 मीटर और 1500 मीटर स्पर्धाओं की शुरुआती हीट्स आयोजित की गईं, जिनमें खिलाड़ियों ने अगले चरण के लिए क्वालीफाई किया। आईआईएमटी एकेडमी की प्रधानाचार्या अलका शर्मा ने बताया कि यह चैंपियनशिप युवा तैराकों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा का अनुभव देने के साथ खेल भावना, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन का मंच प्रदान करेगी। वहीं आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉ. मयंक अग्रवाल और आईआईएमटी स्कूल्स की प्रबंध संचालिका पियांशु अग्रवाल ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए प्रतियोगिता की सफलता की शुभकामनाएं दी।
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