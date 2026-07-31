Meerut News: हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई कार, मच गया हड़कंप
Meerut News: मेरठ-करनाल हाईवे पर बुधवार रात एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े ट्रक में जा घुसी। दुर्घटना में चालक फंसा हुआ था, जिसे स्थानीय लोगों ने बचाया। चालक की नींद की झपकी के कारण यह हादसा हुआ, लेकिन उसे गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू किया।
Meerut News: मेरठ-करनाल हाईवे पर बुधवार देर रात ड्रीम सिटी कॉलोनी के सामने कंकरखेड़ा से सरधना की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क हादसा बुधवार देर रात करीब 2 बजे के आसपास का है। हादसे के समय कार में चालक अकेला था। टक्कर के बाद वह कार के अंदर बुरी तरह फंस गया। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और हाईवे से गुजर रहे राहगीर मौके पर दौड़े। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कार का गेट तोड़कर उसको बाहर निकाला। चालक ने बताया कि उसे रास्ते में नींद की झपकी आ गई थी।
इसी दौरान उसे सड़क किनारे खड़ा ट्रक दिखाई नहीं दिया और कार सीधे उसमें घुस गई। गनीमत रही कि हादसे में उसको कोई गंभीर चोट नहीं आई। कार चालक सरधना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची कंकरखेड़ा पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को साइड करवाकर यातायात सुचारू कराया। उधर, स्थानीय लोगों ने कहा कि हाईवे पर कई बार ट्रक बिना इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर के खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है।
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