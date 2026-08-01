Meerut News: कांवड़ यात्रा को लेकर बाट-माप विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 के चालान दर्ज
Meerut News: मेरठ, मुख्य संवाददाता डीएम के निर्देश पर बाट-माप विभाग ने कांवड़ यात्रा के दौरान घटतौली पर नियंत्रण के लिए अभियान चलाया। इस दौरान पांच चालान दर्ज किए गए और व्यापारियों को सही मात्रा में सामान बेचने की चेतावनी दी गई। ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
Meerut News: मेरठ, मुख्य संवाददाता डीएम के निर्देश पर शुक्रवार को बाट-माप विभाग द्वारा कांवड़ यात्रा और उपभोक्ता हितों के दृष्टिगत घटतौली पर प्रभावी नियंत्रण, बिना सत्यापन-मुद्रांकन बांट-माप का प्रयोग करने व निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने के विरुद्ध अभियान चलाया गया। यह अभियान एनएच-58, रोहटा रोड, बुढ़ाना गेट, घंटाघर आदि क्षेत्रों में वरिष्ठ निरीक्षक विमल कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें घटतौली और अधिक मूल्य वसूलने सहित अन्य धाराओं में पांच चालान दर्ज किए गए।
अभियान के दौरान की गई कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान उक्त क्षेत्रों में ग्राहकों को जागरूक करने के साथ-साथ उन व्यापारियों का उत्साहवर्धन भी किया गया, जिनके द्वारा सही मात्रा व मूल्य पर सामानों का विक्रय किया जा रहा है। मिठाई और खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के लिए सख्त चेतावनी दी गई। समस्त मिठाई विक्रेताओं व अन्य खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को सूचित किया गया है कि डीएम के सख्त निर्देश हैं कि डिब्बा तौलना बंद करें। मिठाई व खाद्य पदार्थों का पूरा वजन ग्राहकों को देना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ताओं के लिए अपील और हेल्पलाइन नंबर
उपभोक्ताओं के लिए अपील और हेल्पलाइन नंबर घटतौली व अधिक मूल्य वसूलने के संबंध में ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 (टोल फ्री नम्बर: 1800-11-4000) पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, जिस पर विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से आवश्यक/नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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