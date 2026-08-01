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Meerut News: वेल्डिंग की दुकान में सेंध लगाकर चोरी, तार और रेलिंग ले उड़े चोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मवाना नगर के मेरठ रोड पर एक वेल्डिंग की दुकान में शुक्रवार रात चोरी हुई। चोरों ने दीवार में सेंध लगाकर वेल्डिंग मशीन के तार और लोहे की रेलिंग चुरा ली। दुकान मालिक साजिद ने पुलिस को सूचना दी और मामले की जांच शुरू हो गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी देखी जाएगी।

Meerut News: वेल्डिंग की दुकान में सेंध लगाकर चोरी, तार और रेलिंग ले उड़े चोर

Meerut News: मवाना नगर के मेरठ रोड स्थित एक वेल्डिंग की दुकान में शुक्रवार देर रात चोरों ने सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान की सामने वाली दीवार में सेंध लगाकर अंदर घुसे और वेल्डिंग मशीन के तार तथा लोहे की रेलिंग चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी सुबह दुकान खुलने पर हुई। दुकान मालिक साजिद ने बताया कि रोज की तरह जब वह शनिवार को सुबह दुकान पर पहुंचे तो सामने की दीवार में सेंध लगी देख उनके होश उड़ गए। अंदर जाकर देखा तो वेल्डिंग मशीन के तार और लोहे की रेलिंग गायब थीं। इसके बाद उन्होंने तत्काल मवाना थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी और अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।घटना

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की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि आरोपियों का सुराग लगाया जा सके। थाना प्रभारी ब्रह्म कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर प्राप्त हो गई है। मामले की जांच की जा रही है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

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