Meerut News: फोन पर बात कराने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी-डंडे
Meerut News: मवाना थाना क्षेत्र के गांव भैंसा में एक युवती के फोन पर बातचीत करने को लेकर दो समूहों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ते-बढ़ते मारपीट में बदल गया जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण रही।
Meerut News: मवाना थाना क्षेत्र के गांव भैंसा में लड़की के युवक से फोन पर बात कराने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले। मारपीट की घटना में कई लोगों के चोटिल होने की जानकारी सामने आई है। मामले को लेकर एक पक्ष की ओर से थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि गांव भैंसा में लड़की के एक युवक से फोन पर बातचीत करने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए।
पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला बढ़ गया और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि इस दौरान लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला किया गया। घटना के बाद गांव में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई।मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। एक पक्ष ने थाने पहुंचकर घटना की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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