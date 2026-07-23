Meerut News: तीन दिन से लापता युवक का शव सरकारी ट्यूबवेल में पड़ा मिला

Meerut News: फलावदा क्षेत्र में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब बड़ा गांव रोड स्थित सरकारी ट्यूबवेल में तीन दिन से लापता युवक का शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौका मुआयना कर फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुरुवार को कुछ बच्चे पास के बाग में अमरूद तोड़ने गए थे। लौटते समय जब वह सरकारी ट्यूबवेल के पास पहुंचे, तो उन्होंने ट्यूबवेल के अंदर युवक का सिर दिखाई दिया। बच्चों ने घबराकर शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।

सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। मृतक की पहचान नरेश उर्फ पृथ्वी प्रजापति (40 वर्ष) पुत्र रामपाल निवासी बड़ा गांव के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि नरेश मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था। वह 20 जुलाई से लापता था। घर से वह रतनपुरी क्षेत्र में एक शादी समारोह में जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं लग सका था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक पूनम जादौन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।थाना प्रभारी पूनम जादौन ने बताया कि प्रथम दृष्टया मृत्यु के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा।