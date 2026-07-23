Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Meerut News: तीन दिन से लापता युवक का शव सरकारी ट्यूबवेल में पड़ा मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

Meerut News: फलावदा क्षेत्र के बड़े गांव रोड स्थित सरकारी ट्यूबवेल में तीन दिन से लापता युवक नरेश उर्फ पृथ्वी प्रजापति का शव बरामद हुआ। 20 जुलाई को शादी समारोह में जाने के बाद से वह लापता था। बच्चों ने ट्यूबवेल के अंदर युवक का सिर देखा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Meerut News: तीन दिन से लापता युवक का शव सरकारी ट्यूबवेल में पड़ा मिला

Meerut News: फलावदा क्षेत्र में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब बड़ा गांव रोड स्थित सरकारी ट्यूबवेल में तीन दिन से लापता युवक का शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौका मुआयना कर फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुरुवार को कुछ बच्चे पास के बाग में अमरूद तोड़ने गए थे। लौटते समय जब वह सरकारी ट्यूबवेल के पास पहुंचे, तो उन्होंने ट्यूबवेल के अंदर युवक का सिर दिखाई दिया। बच्चों ने घबराकर शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।

सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। मृतक की पहचान नरेश उर्फ पृथ्वी प्रजापति (40 वर्ष) पुत्र रामपाल निवासी बड़ा गांव के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि नरेश मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था। वह 20 जुलाई से लापता था। घर से वह रतनपुरी क्षेत्र में एक शादी समारोह में जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं लग सका था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक पूनम जादौन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।थाना प्रभारी पूनम जादौन ने बताया कि प्रथम दृष्टया मृत्यु के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Meerut Latest News Meerut News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।