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Meerut News: भाजपा के मठ-मंदिर पुजारी सम्मान अभियान के तहत कंकरखेड़ा में पुजारी सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: भारतीय जनता पार्टी ने कंकरखेड़ा मंडल के बड़ा बाजार स्थित हनुमान मंदिर में पुजारी पंडित विनोद त्रिपाठी जी को सम्मानित किया। उन्हें अंगवस्त्र ओढ़ाया गया और फल-मिठाई भेंट की गई। मुख्य अतिथि नीरज मित्तल ने कहा कि भाजपा सनातन संस्कृति और मठ-मंदिरों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है।

Meerut News: भाजपा के मठ-मंदिर पुजारी सम्मान अभियान के तहत कंकरखेड़ा में पुजारी सम्मानित

Meerut News: भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे मठ-मंदिर पुजारी सम्मान अभियान के अंतर्गत बुधवार को कंकरखेड़ा मंडल के बड़ा बाजार स्थित हनुमान मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर पूज्य पुजारी पंडित विनोद त्रिपाठी जी को अंगवस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। उन्हें फल एवं मिठाई भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज मित्तल रहे। उन्होंने मंदिर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया। महंत विनोद त्रिपाठी जी का स्वागत और सम्मान किया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक राजेश खन्ना, पंडित संजय त्रिपाठी, सनी चौधरी, मनमोहन हरदोई, अमित गुप्ता, शुभम त्रिपाठी, जितिन ठाकुर, मोंटी वर्मा, राजन अरोड़ा आदि मौजूद रहे।

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भाजपा नेता नीरज मित्तल ने कहा कि भाजपा सनातन संस्कृति, गुरु-शिष्य परंपरा तथा मठ-मंदिरों के सम्मान एवं संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रही है।

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