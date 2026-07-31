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Meerut News: आजाद समाज पार्टी ने मेरठ की 7 समेत 45 विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: आजाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए 45 विधानसभा प्रभारियों की पहली सूची जारी की है। इस सूची में मेरठ जिले की तीन महत्वपूर्ण सीटों पर बदर अली, बाबर चौहान और संजीव पाल को प्रभारी घोषित किया गया है। यह चुनावी तैयारियों के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है।

Meerut News: आजाद समाज पार्टी ने मेरठ की 7 समेत 45 विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी की

Meerut News: मेरठ शहर विधानसभा से बदर अली, किठौर विधानसभा से बाबर चौहान, मेरठ कैंट से संजीव पाल प्रभारी घोषित नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जारी की लिस्ट, ज्यादातर विधानसभा प्रभारियों को ही घोषित किया जाएगा विधानसभा प्रत्याशी

चंद्रशेखर आजाद का बड़ा दांव

27 से पहले चंद्रशेखर आजाद का बड़ा दांव

मेरठ, मुख्य संवाददाता

आजाद समाज पार्टी का राजनीतिक कदम

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए 45 विधानसभा प्रभारियों की पहली सूची शुक्रवार को जारी कर दी है। ​उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को तेज करते हुए आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद एडवोकेट चन्द्रशेखर आजाद के निर्देश और प्रदेश कमेटी की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की पहली सूची जारी कर दी गई है।

मेरठ जिले की तीस महत्वपूर्ण सीटें

​इस सूची के तहत पार्टी ने मेरठ जिले की तीन सहित कुल 45 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्तियां की हैं, जो चुनाव के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सामान्यत: विधानसभा प्रभारी ही विधानसभा प्रत्याशी होते हैं। पार्टी द्वारा जारी इस पहली सूची में मेरठ जिले की तीन महत्वपूर्ण सीटों पर निम्नलिखित प्रभारियों के नाम घोषित किए गए हैं।

​किठौर विधानसभा: बाबर चौहान (वर्ग: मुस्लिम)

​मेरठ कैंट विधानसभा: संजीव पाल (वर्ग: ओबीसी)

​मेरठ शहर विधानसभा: बदर अली (वर्ग: मुस्लिम)

पूछे जाने वाले प्रश्न

आजाद समाज पार्टी ने कितने विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी की है?
आजाद समाज पार्टी ने 45 विधानसभा प्रभारियों की पहली सूची जारी की है।
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