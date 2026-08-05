Meerut News: छात्राओं से छेड़छाड़ प्रकरण में आरोपी शिक्षक को जेल भेजा

Meerut News: स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतों पर निलंबित सहायक अध्यापक सुधाकर सिंह को पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीओ किठौर का कहना है कि विवेचक को पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं। गत 21 जुलाई को गढ़ रोड स्थित गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक सुधाकर सिंह के खिलाफ छात्राओं से छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया था। जिसकी वीडिया भी वायरल हुई थी। जिसमें स्कूल की छात्राएं शिक्षक पर गंभीर आरोप लगा रही थी। पूरे प्रकरण में छात्राओं के अभिभावकों, प्रधानाचार्य देवेश शर्मा व ग्राम प्रधान ने बीएसए सहित अन्य अधिकारियों से शिकायत की थी।

काफी दिन से मामले की जांच पड़ताल चल रही थी। जिसके बाद बीएसए ने मंगलवार को आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया था। वहीं मुंडाली पुलिस ने एसएसपी अविनाश पांडे के निर्देशों के बाद शिक्षक के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। थाना प्रभारी देवेन्द्र कुमार मिश्र का कहना है कि आरोपी शिक्षक सुधार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी शिक्षक सुधाकर सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जिसका उपचार भी चल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया है कि प्रधानाचार्या देवेन्द्र शर्मा से उसका विवाद हो गया था। जिसके बाद दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती चली गई। सीओ किठौर सौम्या अस्थाना का कहना है कि प्रत्येक पहलू की गंभीरता और निष्पक्षता से विवेचक को जांच के आदेश दिए हैं। जांच के दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे। उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।