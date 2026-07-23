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Meerut News: मारपीट में चाचा-भतीजा घायल, आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मवाना थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। शराब के नशे में धुत युवक ने चाचा-भतीजे के साथ मारपीट की, जिससे दोनों घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना की जांच जारी है।

Meerut News: मारपीट में चाचा-भतीजा घायल, आरोपी गिरफ्तार

Meerut News: मवाना थाना क्षेत्र के मोहल्ला हीरालाल स्थित सैनी धर्मशाला के पास बुधवार देर रात मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। शराब के नशे में धुत युवक ने पहले गाली-गलौज की और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर चाचा-भतीजे के साथ मारपीट कर दी। घटना में दोनों घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार देर रात मोहल्ला हीरालाल स्थित सैनी धर्मशाला के पास नाले वाली गली में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। घायल मोनू पुत्र बिसंबर ने बताया कि वह घर का सामान लेकर वापस लौट रहा था।

आरोप है कि गली के बाहर कुछ लोगों के साथ बैठा एक युवक, जो शराब के नशे में था, उससे बेवजह गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।मारपीट के दौरान मोनू और उसके चाचा बिरजू पुत्र रुमाल सिंह घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवाना भेजा, जहां चिकित्सक डॉ. अनिल कुमार शर्मा ने उनका उपचार किया। घटना के बाद मोनू ने मवाना थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रह्म कुमार त्रिपाठी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुभाष चौक चौकी प्रभारी पवन कुमार को जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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